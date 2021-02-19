KKTC’de sokağa çıkma yasağı uzatıldı

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Başbakanı Ersan Saner, korona virüs salgınına ilişkin yeni Bakanlar Kurulu kararlarını açıkladı. Bakanlar Kurulu’nun aldığı yeni kararlar doğrultusunda KKTC’de bu ayın ilk haftasından bu yana devam eden sokağa çıkma yasağı, bir kez daha uzatıldı. Yeni kararlara göre, KKTC genelinde sokağa çıkma yasağı, 26 Şubat’a kadar yürürlükte kalacak. Ancak bazı sektörlere yönelik gevşetme kararları alındı. Başbakan Saner, tam kapanma kararına ilişkin yeni düzenlemelerin yapıldığını ifade ederek, “Ülkemizde görülen yerel bulaş sayısında istikrarlı bir düşüş gözlemlendiği nedenle 22 Şubat 2021 tarihinden itibaren işletme ve/veya faaliyetlerin kademeli olarak açılmalarına karar verilmiştir” dedi.

Restoran, kafe ve büfeler yalnızca paket servis, internet üzerinden satış ve gel-al şeklinde hizmet verecekken, müşterilerin içerde oturmalarına izin verilmeyecek. Paket servis hizmetleri ise 07:00- 21:00 saatleri arasında yapılacak. Giyim mağazaları açık olacak fakat ürünlerin denenmesi yasak. Ülkede 22-26 Şubat tarihleri arasında temel ihtiyaçlar dışında tam sokağa çıkma yasağı devam edecek, 22 Şubat tarihinden itibaren pazar günleri eczaneler ve fırınlar haricinde tüm işletmeler kapalı olacak. Tiyatro, sinema, nişan, mevlit, düğün, meyhane, bar, internet cafe, oyun alanları, yüzme havuzu, masaj salonu ve gece kulüpleri ise kapalı kalmaya devam edecek.