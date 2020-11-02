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KKTC'de son 24 saatte yeni koronavirüs vakası görülmedi

DÜNYA HABERLERİ  | 02.11.2020 21:58 | Son Güncelleme

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Sağlık Bakanı Ali Pilli, son 24 saatte 1759 yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testinin yapıldığını ve yeni vakanın görülmediğini bildirdi.

KKTC'de son 24 saatte yeni koronavirüs vakası görülmedi

Pilli, yaptığı yazılı açıklamada, son 24 saatte 1759 test yapıldığını, pozitif vakaya rastlanmadığını ve tedavisi tamamlanan 4 hastanın taburcu edildiğini belirtti.

Toplam vaka sayısının 939'da kaldığını ifade eden Pilli, 877 hastanın taburcu edildiğini ve 57 kişinin tedavisinin devam ettiğini kaydetti.

Bakan Pilli, KKTC'de tedbirlerin sıkı tutulması gerektiğini belirterek, şu anda alınan doğru tedbirler neticesinde vakaların kontrol altına alındığını ve bugün pozitif bir vakaya rastlanmadığını ancak tedbiri elden bırakmamak gerektiğini kaydetti.

KIBRIS RUM KESİMİNDE 197 YENİ VAKA

Kıbrıs Rum kesiminde son 24 saatte 2812 Kovid-19 testi yapılırken 197 yeni vaka tespit edildi.

Rum basınından yer alan habere göre, Rum Sağlık Bakanlığı, bir kişinin daha Kovid-19 nedeniyle yaşamını yitirdiğini açıkladı.

Rum kesiminde toplam vaka sayısı 4760'a, ölü sayısı 26'ya yükseldi.

Kıbrıs Rum kesiminde günlük vaka sayılarındaki artışlar nedeniyle yeni önlemler alınması bekleniyor.

Bu kapsamında Limasol'da uygulanan gece 11'den sonra sokağa çıkma yasağının Rum kesiminin genelinde uygulanması öngörülüyor.

(AA)

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