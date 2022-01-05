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  4. KKTC'de vaka sayısında yeni rekor! Koronavirüs salgının başından bu yana bir ilk

KKTC'de vaka sayısında yeni rekor! Koronavirüs salgının başından bu yana bir ilk

05.01.2022 01:17 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) koronavirüs salgının başından bu yana en yüksek günlük vaka sayısına ulaşıldı. KKTC'de son 24 saatte 700 korona virüs vaka tespit edildi.

KKTC'de vaka sayısında yeni rekor! Koronavirüs salgının başından bu yana bir ilk

KKTC'de koronavirüs salgınında son 24 saatte toplam 28 bin 862 test yapılırken, 676'sı yerel, 700 yeni vaka tespit edildi. Bu sayı, salgının başlangıcından bu yana 1 günde kaydedilen en yüksek vaka sayısı olarak açıklandı.

GÜNLÜK VAKA REKORU

Vakaların 243'ü Lefkoşa'da, 189'u Girne'de, 206'sı Gazimağusa'da, 17'si Güzelyurt'ta, 14'ü İskele'de, 7'si Lefke'de kaydedildi. Toplam vaka sayısı ise 36 bin 571'e yükseldi. En son günlük vaka rekoru 666 ile 31 Aralık'ta kayıtlara geçmişti.

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TOPLAM CAN KAYBI 142'YE ULAŞTI

Son 24 saatte 208 kişi taburcu edilirken, 1 kişi daha Covid-19 nedeniyle hayatını kaybetti. Toplam can kaybı sayısı 142'ye ulaştı. KKTC'de 11 kişinin yoğun bakımda tedavisi sürüyor. (İHA)

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Salgının başından bu yana en yüksek vakaSalgının başından bu yana en yüksek vaka
Anahtar Kelimeler:
koronavirüs (Covid-19) Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti
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