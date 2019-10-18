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KKTC’de Yunan savaş uçakları tahriki

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.10.2019 00:06 | Son Güncelleme

KKTC Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Kudret Özersay sabah saatlerinde 3 yunan uçağının hava sahalarını ihlal ettiğini duyurdu.

KKTC’de Yunan savaş uçakları tahriki

KKTC Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Kudret Özersay sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, gün içerisinde 3 yunan uçağının hava sahalarını ihlal ettiğini duyurdu.

Özersay, “Bugün sabah saatlerinde üç Yunan savaş uçağı hava sahamızı ihlal etmiştir. Bahse konu savaş uçakları Girit’ten kalkarak Akıncılar köyünün üzerinden alçak uçuş yapmak suretiyle hava sahamıza girmiştir. Savaş uçakları kısa süre sonra Girit’teki üsse dönmüştür. Bu provokatif eylem konusunda protesto da dahil gerekli girişimleri yaptık. Bu tür yaklaşımların bölgedeki istikrarı tehlikeye atacağını herkesin bilmesi ve sorumlu davranması gerekir” ifadelerini kullandı.

KKTC BAŞBAKANI TATAR'DAN YUNAN UÇAKLARININ İHLALİNE TEPKİ

KKTC Başbakanı Ersin Tatar, 3 Yunan uçağının KKTC hava sahasını ihlal etmesiyle ilgili “Akıllarınca bize gözdağı verecekler. Mümkün değildir. Halkımız, rahat olsun. Anavatan Türkiye dün olduğu gibi bugün de yarın da güvenliğimizi mükemmel bir şekilde sağlamaya devam edecektir” dedi.

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KKTC Başbakan Ersin Tatar, bugün 3 Yunan savaş uçağının hava sahalarını ihlal etmesinin ardından açıklamada bulundu. Yapılan hareketin kasıtlı olduğuna işaret eden Tatar, "Hep vurguladığım üzere Rum-Yunan ikilisinin niyeti bizimle anlaşmak değildir. Yunan savaş uçakları bugün KKTC hava sahasını ihlal ederek Güney Kıbrıs’taki bir askeri tatbikata katılmıştır. Akıllarınca bize gözdağı verecekler. Mümkün değildir. Halkımız, rahat olsun. Anavatan Türkiye dün olduğu gibi bugün de yarın da güvenliğimizi mükemmel bir şekilde sağlamaya devam edecektir” dedi.

Tahrik çabalarının sonuç vermeyeceğini kaydeden Tatar, “Rum-Yunan ikilisi, uzlaşmazlıkları ile tahriklerine istedikleri kadar devam etsinler. Kıbrıs Türkü egemen eşitliğinden, vatan topraklarından, Türkiye’nin etkin ve fiili garantörlüğünden, Doğu Akdeniz’deki haklarından, Maraş’ı açma kararlılığından vazgeçmeyecektir” dedi. (İHA)

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Anahtar Kelimeler:
KKTC Yunanistan hava ihlali

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