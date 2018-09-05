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KKTC’de zamlar nedeniyle Tarım Bakanlığı’nı bastılar

GÜNCEL HABERLERİ  | 05.09.2018 14:49 | Son Güncelleme

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde Hayvan Üreticileri Birliği üyeleri, arpa ve yeme gelen zamları protesto etmek amacıyla Tarım Bakanlığı önünde eylem yaptı. Sloganlar atıp, bakanlık binasına girmeye çalışan eylemcilerle polis arasında arbede yaşandı. Bakan Erkut Şahali ile yaptıkları konuşmadan tatmin olmayan eylemciler, bu kez de Maliye Bakanlığı'na doğru yürüyüşe geçti.

KKTC’de zamlar nedeniyle Tarım Bakanlığı’nı bastılar

Hayvan Üreticileri Birliği üyeleri, arpa ve yeme gelen zamları protesto etmek için Lefkoşa'da KKTC Tarım Bakanlığı önünde bir araya geldi. Katırlarla ve traktörlerle gelen eylemciler, 'Bakan istifa' ve 'Açız' sloganları attı, bir süre sonra da kalabalık, bakanlık binasına yürüdü.

Bina girişinde eylemciler ile polis arasında arbede yaşandı. Eylemciler, taşla, binanın bazı camlarını kırdı.

cam

Tarım Bakanı Erkut Şahali, eylemcilerle görüşmek için dışarı çıktı. Bakan Şahali, eylemcilerle yaptığı konuşmada, döviz kurundaki yükseliş nedeniyle ülkenin ekonomik kriz yaşandığını belirterek, yaptıkları eylemde haklı olduklarını söylerdi. Şahali, “Bu devlet, dayanabileceği yere kadar dayandı. Arpanın fiyatını değiştiremedik” dedi. Hep birlikte ekonomik çıkmazdan kurtulacaklarını kaydeden Şahali, “Biz elimizden geleni yapıyoruz” diye konuştu.

MALİYE BAKANLIĞI'NA DOĞRU YÜRÜYÜŞE GEÇTİLER

Bakanla yaptıkları konuşmadan tatmin olmadıklarını söyleyen eylemciler, istifa sloganrları eşliğinde Maliye Bakanlığı'na doğru yürüyüşe geçti.

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(DHA)

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Anahtar Kelimeler:
KKTC Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti eylem bakanlık zam

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Okuyucu Yorumları 23 yorum
bi kıbrıs kadar olamadık ;)
Kıbris için düğmeye basılmış, karıştırmaya başladılar. Orada yaşayan vatandaşlarımızın oyuna gelmemesi gerekiyor.
protesto etmek demokratik haktır
Helal olsun işte bu bir gün kontak kapatsalar ayvayı yer kktc
Hersey fazlasiyla zamlandi ama hayvan yeminemi takildilar.Bende kibrista okudum, ogrenciydim ilk geldigimde elektrik aylik 120 tl idi. gecen sene cikarken aylik 270 tl oldu. kibristaki ogrencilere ve yasayanlara Allah yardim etsin
helal olsun hakkını arayanlara. gerçi burada bunu yapsan vatan haini damgası yersin hapse atilirsin.
Aferin böyle yaparak zamları geri aldırırsınız. Serserilik yaparak ne geçecek elinize. İmza toplayıp gideceksin taşla sopayla değil.
Biz neden sessiz kalıyoruz ki bu zamnlara protesto bizim de hakkımız değilmi
beni seçin dolar yerlerde demişti birileri
TR'de yapsalar parmaklıklar ardında olurlardı...
adamlar hakli koyunluk bize mahsus
tÜRKİYEDEDE OLMASI GEREKEN BU AMA AK KOYUNLAR YÜRÜYEMEZ..
canı yanan insanın önünde kimse duramaz..EY EFENDİLER İBRET ALIN......
orda benzin ne kadar bizde ne kadar:))) biz napalım??
daha bunlar iyi gunlerimiz...
Bütün basiretsiz yöneticilerin hak ettiği ayaklar altına alınıp çiğnenmek kabul ama bu ekonomik savaşin zaten nedeni halka ayaklandirip iç karışıklık yaratmak ve iç savaş çıkarmak mezhepsel bölünme olur milliyetci bir neden olur ekonomik bir sebep olur hatta yumurtayi küt tarafindanmi sivri tarafındanmi kiralim diye kariştirmak bile olur onlar neyim kavgasina tutuştuğumuzla ilgilenmiyorlar maksat karisiklik cikarmak
Allah allah toplum ayaklanmış.Bunlar Türk değilmi.
Tayip bey senin damat ülkemizi kurtarıp uçurdu ya şuna söyleyiver de kıbrısı da kurtarsin. Vah ülkem vah ne hallere düştük. Sözde birde uçacaktik hani avrupa bizi kıskanıyordu. Evet uçtuk doğrudur ama tersine dibe uçtuk.
BİZDE HER GÜN ZAM GELİYOR HİÇ KİMSE SESİNİ ÇIKARMIYOR VEYA ÇIKARAMIYOR....
bu ne ln red kit çizgi romanı gibi:)))
pretesto mu ? kıbrıs belki ama bizim ülkemiz böyle şeylere alışık değil. bizim ülkede sessiz ve mazlum olacaksın yoksa hayatta kalamaz,öldürülürsün
turkıye de olsanız neler yapaxaksınız acaba :)
Destekleyen yorumcular , sonucu ne olacak hiç düşündünüz mü ? Kaos kargaşa , provoka, müdehale , tavan yapan dolarlar , zarar gören insanlar , demokratik haklarını kullanıyor dediğiniz insanlar yargı yolunu kullanmaları lazım değil mi ?
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