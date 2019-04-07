KKTC'deki bir okulda 12 yaşındaki çocuk alkol komasına girdi!

Başkent Lefkoşa'daki Bayraktar Ortaokulu'nda öğrenim gören erkek çocuğu, alkol komasına girdi. Okul bahçesine yığılan çocuk, çağırılan ambulansla Lefkoşa Burhan Nalbantoğlu Hastanesi'ne kaldırıldı.

Çocuğun ismini açıklamak istemeyen babası, "Yaşça büyük bir öğrenci, okula getirdiği meyve suyu ve votka karışımını, sınavdan önce 4 öğrenciye, sınavdan sonra da oğluma içirmiş. Oğlum da hem arkadaşlarının galeyanına gelip, içmiş. Milli Eğitim Bakanı ile olayı görüşeceğim" dedi.

TEPKİLERE NEDEN OLDU

Komaya giren çocuğun okul bahçesinde yerde yatarken çekilen görüntüleri, ada basınında manşetlere taşındı. Kıbrıs Türk Orta Eğitim Öğretmenler Sendikası (KTOEÖS) Başkanı Selma Eylem, “Eğitim Bakanlığı ve devlete büyük görevler düşmektedir. Bilinçlendirme alanında da maalesef büyük eksiklikler var. Küçük yaşta bir çocuk alkolü nereden satın almıştır, bu konuda da denetim yapılmalı” dedi.

Sosyal Hizmet Uzmanı Barış Başel ise "Gençler arasında yaralama ve ölüme varabilecek, ciddi şiddet sorunları ile karşı karşıya kalabiliriz. Çağ dışı bir eğitim sistemimiz var" diye konuştu.

(DHA)

