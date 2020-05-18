KKTC'deki orman yangını kontrol altına alındı

KKTC'de dün dört ayrı yerde art arda yangınlar çıktı. Yangınlardan biri de Kalkanlı bölgesinde meydana geldi. İlk belirlemelere göre sigara izmaritinden çıkan yangın rüzgarın da etkisiyle büyüdü. Yangın bölgede bulunan ODTÜ Kuzey Kıbrıs kampüsünü tehdit etmeye başladı. Yangın üniversitenin rektörlük binasının yanından okulun içerisindeki ağaçlara sıçradı. ODTÜ Kuzey Kıbrıs yönetimi acil yardım çağrısı yaptı. Bunun üzerine ülkenin diğer bölgelerinde yangına müdahale eden helikopterlerden biri acil olarak üniversiteye yönlendirildi.

Türkiye'den gelen helikopter, üniversitenin içerisine sıçrayan yangına havadan müdahale etti. Müdahale sonrasında bölgeye itfaiye araçları da sevk edildi. Havadan ve karadan yapılan müdahaleler sonucunda yangın okulun binalarına sıçramadan engellendi. Okulda bulunan yaklaşık 700 öğrenci acil olarak tahliye edildi. Rektörlük binasında, önlemler alındı.

KKTC ORMAN BAKANI OĞUZ: FELAKET ÖNLENDİ



Demirören Haber Ajansı, yangının meydana geldiği bölgeye gitti. DHA'ya konuşan KKTC Tarım ve Orman Bakanı Dursun Oğuz, ODTÜ Kuzey Kıbrıs kampüsünde zamanında alınan önlemlerle büyük bir olayın yaşanmasının engellendiğini söyledi. "ODTÜ'nde bir felaket yaşanabilirdi ama helikopterlerin anında müdahalesi bunu önledi" ifadelerini kullanan Oğuz, "Üniversitede okuyan çocuklarımızın sağlıkları yerinde. Kimsenin burnu dahi kanamış değil" dedi.