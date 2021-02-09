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KKTC'den çok sert açıklama!

09.02.2021 12:24 | Son Güncelleme:
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KKTC'den çok sert açıklama!

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Başbakanı Ersan Saner, Yunanistan ve Kıbrıs Rum kesiminin Kıbrıs konusunu bir anlaşmayla sonuçlandırmak niyetinde olmadığını ifade etti.

Başbakan Saner, Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis'in dün Kıbrıs Rum kesimine gerçekleştirdiği ziyaret sırasındaki söylemlerine ve Kıbrıs meselesine ilişkin yazılı açıklama yaptı.

Saner, "Rum-Yunan ikilisi, Kıbrıs konusunu karşılıklı kabul edilebilir bir anlaşmayla sonuçlandırmak niyetinde değildir. Hayalleri, Türkiye'nin Kıbrıs adası ve Kıbrıs Türkü ile bağlantısını kesmek, bizleri azınlık hakları ile bir Yunan devletine dönüşen sözde Kıbrıs Cumhuriyeti'ne yama yapmak, Ada'yı Yunan milletinin çıkarları için hegemonyaları altına almaktır." ifadelerini kullandı.

Yunanistan ve Rum kesiminin federal çözüm arayışlarını bu hayallerini gerçekleştirecekleri güne kadar bir oyalama aracı, taktiksel bir süreç olarak gördüğüne vurgu yapan Saner, KKTC'de federal çözümü savunanların hedeflerinin Rum-Yunan ikilisine yardımcı olmaktan ve koz vermekten başka bir anlam ifade etmediğini kaydetti.

Saner, Miçotakis'in Rum kesimi ziyaretinde ortaya konulan görüşlerin net olduğunu vurgulayarak, "Rum-Yunan ikilisi hala yeni bir ortaklığın kurulmasına karşıdır. Sözde Kıbrıs Cumhuriyeti'nin evrimleşerek federal devlet olarak yoluna devam etmesini, bizim de o yapıya yama olmamızı istediklerini açıkça söylüyorlar." değerlendirmesinde bulundu.

Yunanistan ve Rum kesiminin, Kıbrıslı Türklerin egemen eşitliğini reddettiğine ve güya fonksiyonel bir devlet yapısı istediklerini ileri sürdüğüne dikkati çeken Saner, "Oysa niyetleri bizi kararlara ortak etmemek, 1960'ta kurulan Kıbrıs Cumhuriyeti'nde bile var olan veto hakkımızı elimizden almaktır. Türkiye'nin 1960 antlaşmalarından kaynaklanan etkin ve fiili garantörlüğünün devamını çağdışı olarak niteliyorlar. Oysa o garantiler sayesindedir ki biz Kıbrıs Türkleri bu adada hala kendi kimliğimizle var olmaya devam edebiliyoruz." ifadelerini kullandı.

Saner, Miçotakis'in, Rum lider Nikos Anastasiadis'le birlikte düzenledikleri basın toplantısında Türkiye'ye yönelik olarak sarf ettiği sözleri kınadığını belirterek, "Kıbrıs'ın başına bela olanın Enosis hayali yüzünden Yunanistan olduğunu" vurguladı.

Başbakan Saner, "Kıbrıs'ta bir işgalci varsa o da bizi Kıbrıs Cumhuriyeti'nden silah zoru ile kovan ve ortak olduğumuz devlete tek başına sahip çıkan Rum tarafıdır. Türkiye, Kıbrıs'ın Yunan olmasını engellemiş, Kıbrıs Türk'ünü olduğu kadar Rumları da darbecilerin katliamından kurtarmış, Yunanistan'a demokrasinin gelmesini, babası dahil pek çok Yunan politikacının sürgünden ülkelerine dönmelerini sağlamıştır." açıklamasında bulundu.

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