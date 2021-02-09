KKTC'den çok sert açıklama!

Başbakan Saner, Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis'in dün Kıbrıs Rum kesimine gerçekleştirdiği ziyaret sırasındaki söylemlerine ve Kıbrıs meselesine ilişkin yazılı açıklama yaptı.

Saner, "Rum-Yunan ikilisi, Kıbrıs konusunu karşılıklı kabul edilebilir bir anlaşmayla sonuçlandırmak niyetinde değildir. Hayalleri, Türkiye'nin Kıbrıs adası ve Kıbrıs Türkü ile bağlantısını kesmek, bizleri azınlık hakları ile bir Yunan devletine dönüşen sözde Kıbrıs Cumhuriyeti'ne yama yapmak, Ada'yı Yunan milletinin çıkarları için hegemonyaları altına almaktır." ifadelerini kullandı.

Yunanistan ve Rum kesiminin federal çözüm arayışlarını bu hayallerini gerçekleştirecekleri güne kadar bir oyalama aracı, taktiksel bir süreç olarak gördüğüne vurgu yapan Saner, KKTC'de federal çözümü savunanların hedeflerinin Rum-Yunan ikilisine yardımcı olmaktan ve koz vermekten başka bir anlam ifade etmediğini kaydetti.

Saner, Miçotakis'in Rum kesimi ziyaretinde ortaya konulan görüşlerin net olduğunu vurgulayarak, "Rum-Yunan ikilisi hala yeni bir ortaklığın kurulmasına karşıdır. Sözde Kıbrıs Cumhuriyeti'nin evrimleşerek federal devlet olarak yoluna devam etmesini, bizim de o yapıya yama olmamızı istediklerini açıkça söylüyorlar." değerlendirmesinde bulundu.