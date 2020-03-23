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  4. KKTC’den getirilen öğrenciler ve TIR şoförleri karantinaya alındı

KKTC’den getirilen öğrenciler ve TIR şoförleri karantinaya alındı

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.03.2020 02:38 | Son Güncelleme

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nden (KKTC) getirilen 395 öğrenci ve 44 TIR şoförü, getirildiği Mersin Kredi Yurtlar Kurumu (KYK) yurdunda 14 gün süreyle gözetim altında tutulacak.

KKTC’den dönüş yapan 395 Türk öğrenci ve Lübnan’dan gelen 44 TIR şoförü, ilk olarak feribotla Silifke ilçesine bağlı Taşucu Limanı'na getirildi. Burada sağlık muayeneleri yapılan öğrenciler ve şoförler, karayolu ile güvenlik önlemi altında yola çıktı.

11 otobüsle yola çıkan öğrenci ve şoförler, 2 saatlik yolculuğun ardından KYK Kırkkaşık Kız Öğrenci Yurdu’na getirildi. Öğrenciler ve şoförler tek tek karanti altına alınacağı odalara yerleştilirken, aileleri de dışarıda bekledi. Çocuklarını görme umuduyla gelen aileler sonuç alamayınca evlerine dönmek zorunda kaldı.

Öte yandan karantina altına alınanlarla ilgili Mersin Valiliği'nin açıklamasında, yapılan sağlık kontrollerinde herhangi bir olumsuz bulguya rastlanmadığı belirtildi.

(DHA)

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Anahtar Kelimeler:
KKTC Karantina koronavirüs

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