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  4. KKTC'den güzel haber! Son bir haftadır koronavirüs pozitif vaka yok

KKTC'den güzel haber! Son bir haftadır koronavirüs pozitif vaka yok

DÜNYA HABERLERİ  | 24.04.2020 19:49 | Son Güncelleme

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) yeni tip koronavirüs (Kovid-19) sebebiyle son bir haftada 2868 test yapılırken pozitif vakaya rastlanmadı.

KKTC'den güzel haber! Son bir haftadır koronavirüs pozitif vaka yok

Sağlık Bakanlı Ali Pilli, yaptığı yazılı açıklamada, bugün toplam 546 test yapıldığını ve yeni bir vakaya rastlanmadığını bildirdi.

Ülkede en son 17 Nisan'da bir pozitif Kovid-19 vaka tespit edildiği açıklanmıştı.

KKTC'de ilk kez 10 Mart'ta bir Alman turistte virüs tespit edilirken bugüne dek 108 vaka görüldü, 4 kişi yaşamını yitirdi. KKTC'de bugüne dek 8423 test yapıldı.

RUM KESİMİNDE KOVİD-19 VAKASI 800'Ü AŞTI

Rum basınındaki habere göre, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi (GKRY) Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, 9 yeni Kovid-19 vakasının görüldüğü ve bir kişinin de hayatını kaybettiği belirtildi.

Kıbrıs Rum kesiminde toplam vaka sayısı 804'e, virüs sebebiyle yaşamını yitiren kişi sayısı da 14'e yükseldi. (AA)

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KKTC Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti koronavirüs

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