KKTC’den Kapalı Maraş açıklaması: Yıl sonuna açılabilir

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ın, Kapalı Maraş ile ilgili yaptığı açıklamalara dikkat çeken Hasipoğlu, "Güney Kıbrıs'ın tabir yerinde ise adeta etekleri tutuşmuştur" dedi.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) sınırları içerisinde bulunan, 46 yıldır sivillerin girişe yasak olan ve Birleşmiş Milletler (BM) Güvenlik Konseyi'nin aldığı karar uyarınca hem yerleşime hem de iskâna kapatılmış, Kapalı Maraş kentinin faaliyete yeniden başlaması gündemdeki yerini korumaya devam ediyor. (KKTC) iktidar partisi Ulusal Birlik Partisi (UBP) milletvekili Oğuzhan Hasipoğlu, 'Hayalet Şehir' olarak bilinen Kapalı Maraş'ın yıl sonuna kadar açılabileceğini belirtti.

"TÜRKİYE'NİN KARARLILIĞI BİZE CESARET VERİYOR"

Demirören Haber Ajansı'na özel açıklamalar yapan Hasipoğlu, " Türkiye Cumhurbaşkanı Yardımcısı Sayın Fuat Oktay”ın Kapalı Maraş”ın ülkemizin idaresinde açılması ile ilgili kararlı duruşu, bizleri hem heyecanlandırmış, hem de atmamız gereken adımları ile ilgili olarak teşvik etmektedir. Daha önce her iki ülkede de bu denli güçlü ortak bir irade olmamıştı. Türkiye'nin kararlılığı bize cesaret veriyor" diye konuştu.