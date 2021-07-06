KKTC'den Kutlu Adalı cinayeti için Türkiye'den bilgi talebi

KKTC Polis Basın Subaylığından yapılan yazılı açıklamada, son günlerde, 1996'da uğradığı silahlı saldırı sonucu öldürülen gazeteci-yazar Kutlu Adalı'nın ölümüyle ilgili farklı kesimlerin kendi görüşleri doğrultusunda yazılı, görsel ve sosyal medya üzerinden yönlendirici haberler yer almaya başladığı, ayrıca geçmişte gündeme gelmiş benzer konuların "yeniymiş gibi" halk üzerinde algı oluşturulmaya çalışıldığı belirtildi.

Açıklamada, "Merhum Kutlu Adalı'nın öldürülmesi sonrasında iddia edilen her bilgi ve beyan sonrası, mütemadiyen yapılan soruşturma ve araştırmalarda tüm gayretlere karşın suç faillerini tespit etmek mümkün olmamıştır. Bu nedenle de dosya 'meydana çıkarılamadı' olarak tasnif edilmiş bulunmaktaydı." ifadeleri yer aldı.

"TÜRKİYE CUMHURİYETİ MAKAMLARINDAN GEREKLİ BİLGİ TALEBİNDE BULUNULMUŞTUR"

Son olarak ülke dışından yapıldığı bilinen bir sosyal paylaşım sitesinde, konuyla ilgili bazı açıklamalar içeren paylaşımların yer aldığı vurgulanan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Bahse konu bu paylaşım ve gelişmeler çerçevesinde, Polis Genel Müdürlüğü tarafından cinayet dosyası yeniden soruşturma ve araştırma kapsamına alınmıştır. Bu maksatla Türkiye Cumhuriyeti makamlarından, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ile Türkiye Cumhuriyeti arasında 25 Aralık1987'de imzalanan 'Suçluların Geri Verilmesi, Mahkeme İlamlarının Karşılıklı Tenfizi ve Adli Yardımlaşma Yasası' uyarınca ilgili birimden gerekli bilgi talebinde bulunulmuştur."

Açıklamada, cinayet dosyasıyla ilgili Polis Genel Müdürlüğünce gerekenlerin hassasiyetle yapılmaya devam edilmekte olduğunun, araştırma ve incelemelerin, olay aydınlatılıncaya kadar elde edilecek yeni bilgiler çerçevesinde sürdürüleceğinin altı çizildi.

(Kaynak: AA)

