“KKTC Denizciliğinin Geleceği” panelde tartışıldı

Girne Üniversitesi Denizcilik Merkezi (GÜDENMER), Koç Üniversitesi Denizcilik Formu (KÜDENFOR)’un işbirliği ile “KKTC Denizciliğinin Geleceği” başlıklı bir panel düzenlendi.

Girne Üniversitesi Denizcilik Fakültesi’nin bugüne kadar yaptığı başarılı çalışmalarına Girne Üniversitesi Denizcilik Merkezi’nin kurulması ile devam ettiğini söyleyen Prof. Dr. Salihoğlu, Koç Üniversitesi Denizcilik Formu ile imzalayacakları işbirliği protokolün önemine değindi. Prof. Dr. İlkay Salihoğlu 20 Temmuz Barış Harekatı’nın yıldönümü vesilesiyle şehit ve gazileri minnetle andıklarını ifade etti.

KKTC ile Türk Denizciliğinin entegrasyonu yolunda önemli adımlar atıldı

Koç Üniversitesi Denizcilik Formu Direktörü Amiral Cem Gürdeniz de açılışta yaptığı konuşmada, iki yıldır farklı üniversitelerle yaptıkları çalışmalarla KKTC ile Türk denizciliğinin entegrasyonu yolunda önemli adımlar attıklarını ifade ederek Girne Üniversitesi Denizcilik Merkezi’nin kurumsal kimlik ve ada açısından öneminin altını çizdi.

Büyükelçi Ali Murat Başçeri denizcilik politikası geliştirilmesine vurgu yaptı

Türkiye Cumhuriyeti Lefkoşa Büyükelçisi Ali Murat Başçeri de panelin açılışında yaptığı konuşmasında denizlerin ve denizlerin gücünü iyi kullanmanın, denizcilik politikası geliştirilmesinin ve toplumsal farkındalığın önemine vurgu yaptı.

Büyükelçi Başçeri, “Anavatanda geçmişin aksine günümüzde denizlerin önemi daha da iyi anlaşıldı. Türk deniz gücünün askeri ve diğer unsurları ile gelişerek dünya denizlerinde layık olduğu yere gelmek için emin adımlarla ilerliyor” ifadelerini kullandı.