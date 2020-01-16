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  4. KKTC Dış Basın Birliği, AA çalışanlarını gözaltına alan Mısır'ı kınadı

KKTC Dış Basın Birliği, AA çalışanlarını gözaltına alan Mısır'ı kınadı

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.01.2020 16:24 | Son Güncelleme

KKTC Dış Basın Birliği, AA çalışanlarını gözaltına alan Mısır'ı kınadı

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Dış Basın Birliği, Mısır polisinin Anadolu Ajansının (AA) Kahire ofisine baskın düzenleyerek, dört çalışanını gözaltına almasına tepki gösterdi.

Dış Basın Birliğinden yapılan yazılı açıklamada, AA çalışanlarını gözaltına alan Mısır yönetimi kınandı.

Açıklamada, "Sadece Türkiye’nin değil dünyanın en önemli ve saygın ajanslarından biri olan Anadolu Ajansının Mısır’ın başkenti Kahire'de bulunan ofisine Mısır polisi tarafından baskın düzenlenmesini ve ajans çalışanlarının gözaltına alınmasını büyük bir üzüntü ve endişeyle takip ediyoruz." ifadesine yer verildi.

Ajans çalışanlarına yönelik asla kabul edilmeyen bu girişimin sadece medyaya yönelik bir saldırı olmadığı belirtilen açıklamada, bu davranışın aynı zamanda en temel insan haklarının ortadan kaldırılması olarak da değerlendirildiği kaydedildi.

Açıklamada, ajans çalışanlarının gözaltına alınmasının "basın özgürlüğüne vurulmuş bir darbe" olduğuna dikkat çekilerek, "Temennimiz, meslektaşlarımızın bir an önce serbest bırakılması ve Mısır yönetiminin bu anlamsız tavrına son vermesidir. Meslektaşlarımıza ve tüm AA camiasına geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz." değerlendirmesi yer aldı.

Mısır polisinin, 14 Ocak Salı günü AA'nın 4 çalışanını gözaltına alması, başta ABD Dışişleri Bakanlığı ve Birleşmiş Milletler olmak üzere, Gazetecileri Koruma Komitesi ve Uluslararası Gazetecilik Enstitüsü gibi kurum ve kuruluşlar tarafından kınanmıştı.

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AA çalışanları gözaltı dış basın birliği Kahire KKTC

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