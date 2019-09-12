HABER

KKTC Dışişleri Bakanı Kudret Özersay: "Bölgeye giriş çıkışlar kapatıldı"

YAŞAM HABERLERİ  | 12.09.2019 04:35 | Son Güncelleme

Çatalköy’de askeri alanda bulunan mühimmat deposunun patlaması sonrasında olay yerine giderek bilgi alan KKTC Dışişleri Bakanı Kudret Özersay, sosyal medyadan patlamalara ilişkin açıklama yaptı.

Çatalköy’de askeri alanda bulunan mühimmat deposunun patlaması sonrasında olay yerine giderek bilgi alan KKTC Dışişleri Bakanı Kudret Özersay, sosyal medyadan patlamalara ilişkin açıklama yaptı. Özersay açıklamasında, "Şu anda yangın cephanelik bölgesinde içten içe patlamalarla devam ediyor, her patlamada şarapnel parçaları da atıldığı için bölgeye girişler kapalıdır, güvenli bir alan yaratıldı. Bölgedeki elektrikler de tedbir olarak kesildi. İlk belirlemeye göre can kaybı yoktur, ilk patlamada camlar parçalandığı için bazı cam kesikleri olan bireyler var ancak o noktada ambulans mevcut. Arapköy’deki vatandaşlar tedbir için köyü önemli ölçüde boşaltmış durumdadırlar ancak oraya dönük ilerleyen bir yangın mevcut değildir. Şu an itibariyle etrafa yayılan bir yangın yoktur." ifadelerine yer verdi.

'Dünyanın en tehlikeli yolu'nda nefes kesen gösteri'Dünyanın en tehlikeli yolu'nda nefes kesen gösteri
Kafasını poşet geçirip bayan kuaförünü kurşunladıKafasını poşet geçirip bayan kuaförünü kurşunladı
Kaza yapan araçlar yoldan kaldırıldıKaza yapan araçlar yoldan kaldırıldı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

ABD'den F-35 kararı! Tam 32 adet satılacak!

ABD'den F-35 kararı! Tam 32 adet satılacak!

Usta oyuncuya kan arandığını duyurdu

Usta oyuncuya kan arandığını duyurdu

İmamoğlu, Erdoğan görüşmesinin detaylarını açıkladı! O sözlere yanıt

İmamoğlu, Erdoğan görüşmesinin detaylarını açıkladı! O sözlere yanıt

Sandalyeden düşen İmamoğlu ile Erdoğan arasında güldüren diyalog

Sandalyeden düşen İmamoğlu ile Erdoğan arasında güldüren diyalog

Yıllar sonra gelen bomba itiraf!

Yıllar sonra gelen bomba itiraf!

Nagehan Alçı'nın 'İmamoğlu' sorusuna Muharrem İnce'den yanıt!

Nagehan Alçı'nın 'İmamoğlu' sorusuna Muharrem İnce'den yanıt!

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Niğde'de komşu dehşeti! Anne, oğul ve kardeşe kurşun yağdırdı!

Niğde'de komşu dehşeti! Anne, oğul ve kardeşe kurşun yağdırdı!

Aradığınız tüm ürünler akıl almaz indirimlerle Hepsiburada’da!

Aradığınız tüm ürünler akıl almaz indirimlerle Hepsiburada’da!

Yılanın soktuğu kadın hayatını kaybetti!

Yılanın soktuğu kadın hayatını kaybetti!

Konya'da vahşet! Eşini başındaki eşarpla boğarak öldürdü

Konya'da vahşet! Eşini başındaki eşarpla boğarak öldürdü

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Başına poşet geçirilmiş halde ölü bulundu

Başına poşet geçirilmiş halde ölü bulundu

Kuyumcudan müşteriyi şaşırtan gelenek! Her yıl çeyrek altın hediye ediyor

Kuyumcuda şaşırtan gelenek! Her yıl...

Denize kamyonla atık boşaltırken yakalandı

Denize kamyonla atık boşaltırken yakalandı

Bursa'da kadın cinayeti! 50 yerinden bıçaklanarak öldürüldü

Vahşet! 50 yerinden bıçaklanarak öldürüldü

Akıllara durgunluk veren olay! Oğlu menemeni beğenmeyince anne balkondan atladı

Akılalmaz olay! Oğlu beğenemedi, anne balkondan atladı

Sancaktepe'de korkunç olay! Evden en son oğlu çıkmıştı!

Sancaktepe'de korkunç olay! Evden en son oğlu çıkmıştı!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.