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KKTC Dışişleri Bakanı Kudret Özersay: "Kapalı Maraş'ın açılması politikamızı kararlılıkla sürdürüyoruz"

GÜNCEL HABERLERİ  | 08.11.2019 20:28 | Son Güncelleme

KKTC Dışişleri Bakanı Kudret Özersay: "Kapalı Maraş'ın açılması politikamızı kararlılıkla sürdürüyoruz"

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Kudret Özersay, "Kapalı Maraş'ın açılması politikamızı aynı kararlılıkla sürdürüyoruz ve süreç ilerlemeye devam ediyor." dedi.

Bakan Özersay, kapalı Maraş'ın açılmasına yönelik çalışmalarla ilgili, sosyal medya hesabı Facebook'tan bir paylaşımda bulundu.

Son gelişmelere ilişkin bilgi veren Özersay, "Kapalı Maraş'ın açılması politikamızı aynı kararlılıkla sürdürüyoruz ve süreç ilerlemeye devam ediyor." ifadesini kullandı.

Özersay, Kapalı Maraş Envanter Komisyonu'nda görev yapan kişilerle bugün bir toplantı yaptıklarını belirterek, "Kıbrıs Rum tarafının, Birleşmiş Milletler (BM) Güvenlik Konseyi nezdinde, kapalı Maraş'ın açılması yönündeki dış politika hamlemizi sekteye uğratmaya dönük çalışmalarına karşı gerekli diplomatik girişimleri yaptık." değerlendirmesinde bulundu.

Rum tarafının mektubuna cevaben BM'ye bir mektup gönderdiklerini kaydeden Özersay, aynı zamanda eylül ayında New York'ta yaptıkları çok sayıda diplomatik görüşmede kapalı Maraş konusunda attıkları ve atacakları adımları anlattıklarını ifade etti.

Özersay, mahkeme kararlarının, hükümetin kapalı Maraş konusunda attığı adımları doğrular nitelikte olduğunu belirterek, "Gerek oranın eski sakinlerinin, gerekse Vakıfların mülkiyete dair haklarına halel gelmeyecek bir politika izlememiz, insan haklarını esas alan bir tutum ortaya koymamız ve bu dengeyi korumamız, kapalı Maraş açılımının hayata geçmesini mümkün kılacak en önemli unsurdur." ifadelerini kullandı.

Kapalı Maraş içerisindeki eski eserler, kiliseler, taşınır mallar, elektrik hatları ve binaların durumuna ilişkin uzman grupların raporlamalarının tamamlanmaya başladığını kaydeden Özersay, bu raporların gelecek Bakanlar Kurulu'nda ele alınacağını aktardı.

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Anahtar Kelimeler:
bakan özersay Kapalı Maraş KKTC

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