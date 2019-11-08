KKTC Dışişleri Bakanı Kudret Özersay: "Kapalı Maraş'ın açılması politikamızı kararlılıkla sürdürüyoruz"

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Kudret Özersay, "Kapalı Maraş'ın açılması politikamızı aynı kararlılıkla sürdürüyoruz ve süreç ilerlemeye devam ediyor." dedi.

Bakan Özersay, kapalı Maraş'ın açılmasına yönelik çalışmalarla ilgili, sosyal medya hesabı Facebook'tan bir paylaşımda bulundu.

Son gelişmelere ilişkin bilgi veren Özersay, "Kapalı Maraş'ın açılması politikamızı aynı kararlılıkla sürdürüyoruz ve süreç ilerlemeye devam ediyor." ifadesini kullandı.

Özersay, Kapalı Maraş Envanter Komisyonu'nda görev yapan kişilerle bugün bir toplantı yaptıklarını belirterek, "Kıbrıs Rum tarafının, Birleşmiş Milletler (BM) Güvenlik Konseyi nezdinde, kapalı Maraş'ın açılması yönündeki dış politika hamlemizi sekteye uğratmaya dönük çalışmalarına karşı gerekli diplomatik girişimleri yaptık." değerlendirmesinde bulundu.

Rum tarafının mektubuna cevaben BM'ye bir mektup gönderdiklerini kaydeden Özersay, aynı zamanda eylül ayında New York'ta yaptıkları çok sayıda diplomatik görüşmede kapalı Maraş konusunda attıkları ve atacakları adımları anlattıklarını ifade etti.