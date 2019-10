KKTC Dışişleri Bakanı Özersay New York temaslarını değerlendirdi

New York ziyareti kapsamında Birleşmiş Milletler'de (BM) Genel Sekreter Yardımcıları ve diğer bazı uluslararası örgüt yetkilileriyle çok sayıda görüşme yaptıklarını kaydeden Özersay, Kıbrıs Türkü'nün sesini farklı platformlarda duyurmaya çalıştıklarını, bakanlık olarak uluslararası temaslarını daha da artıracaklarını vurguladı.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Kudret Özersay, geçen hafta New York'a gerçekleştirdikleri ziyaret kapsamında Birleşmiş Milletler (BM) yetkilileri ve bazı uluslararası örgüt temsilcileriyle görüştüklerini belirterek, Kıbrıs Türkü'nün sesini farklı platformlarda duyurmak istediklerini ifade etti.

İİT ve EİT'nin merkezlerinin New York olmamasına rağmen senede bir defa Dışişleri Bakanları Toplantısını New York'ta yaptıklarını anımsatan Özersay, "Sözünü ettiğim toplantılara davet edildim ve Kıbrıs Türk Devleti'nin Dışişleri Bakanı olarak bu toplantılara katılmak üzere New York'a gittim." ifadesini kullandı.

Özersay, KKTC tanınmasa dahi KKTC Dışişleri Bakanlığı'nın BM ile ilişkiyi yürüten devlet kurumu olduğuna dikkati çekerek, BM ile ara bölgeyi, ara bölgedeki sınır uyuşmazlıklarını, BM Barış Gücü'nün KKTC'deki bazı faaliyetlerini ve iki taraf arasında BM Barış Gücü aracılığıyla yürütülen ilişki gibi konularda esas sorumluluğun Dışişleri Bakanlığı'nda olduğunu belirtti.

BM ile bu konuları ele almak için New York'a gittiğini kaydeden Özersay, EİT ve İİT gibi uluslararası örgütlere üye olan ülkelerin temsilcileriyle ikili bazı görüşmeler yaptığını ve o örgütlerin yılda bir kez yapılan toplantısında KKTC'yi temsilen konuşma yaptığını vurguladı.

- "BM Barış Gücü bağlamında ne yapacağımızı konuştuk"