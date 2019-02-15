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KKTC Dışişleri Bakanı Özersay’a bölge ziyaretlerinde saldırı

YAŞAM HABERLERİ  | 15.02.2019 23:53 | Son Güncelleme

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Kudret Özersay, bölge ziyaretleri sırasında saldırıya uğradı.

KKTC Dışişleri Bakanı Özersay’a bölge ziyaretlerinde saldırı

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Kudret Özersay, bölge ziyaretleri sırasında saldırıya uğradı. Spor kulübü toplantı salonunda konuşma yaptığı sırada bir kişi, spor kulübünün camlarını kırdı. Olay sonucu bakan saldırıdan yara almadan kurtulurken, zanlının gece kulüp izninin yenilenmemesi konusuna sinirlenerek saldırıyı yaptığı öğrenildi.
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin (KKTC) Güzelyurt ilçesine bağlı Bostancı köyünde partisinin bölge ziyaretleri çerçevesinde halk ile bir araya gelen KKTC Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Kudret Özersay, ziyareti esnasında saldırıya uğradı. Özersay, vatandaşlar ile spor kulübü toplantı salonunda konuşma yaptığı sırada Taşkın G. isimli bir kişi, spor kulübünün camlarını kırdı. Olay sonucu bakan saldırıdan yara almadan kurtulurken, zanlı G.’nin gece kulüp izninin yenilenmemesi konusuna sinirlenerek saldırıyı yaptığı öğrenildi.

“Kimse hukukun üstünde değildir”
Zanlı daha sonra polis tarafından gözaltına alındıktan sonra Özersay tarafından konuya ilişkin açıklama geldi. Bakan, “Medyada yer alan haberler üzerine sadece şunu yazayım: Biz iyiyiz, her şey yolunda, sağlımız yerindedir. Gece kulübü veya bir başka konu fark etmez, bizim için hukukun üstünlüğü esastır. Daha önce de İçişleri Bakanımız tehdit edilmişti, o zaman olduğu gibi şimdi de birileri kendini kaybedip şiddete veya tehdide başvurdu diye yılacak değiliz. Kimse hukukun üstünde değildir” dedi.

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