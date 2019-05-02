Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Kudret Özersay, Kıbrıs Rum kesiminin 1 Mayıs 2004 tarihinde Avrupa Birliği'ne (AB) tek taraflı üye yapılmasının ne kadar yanlış bir karar olduğunun, yıllar içinde çok daha net biçimde ortaya çıktığını söyledi.

Türk Ajansı Kıbrıs'ın haberine göre, Özersay konuyla ilgili yaptığı açıklamada, Rum kesiminin, 15 yıl önce Kıbrıs sorunu çözülmeden, üstelik çözümüne bilerek ve isteyerek engel olduğu halde AB'ye tek taraflı üye yapılmasının ne kadar yanlış bir karar olduğunun, yıllar içinde çok daha net biçimde gözler önüne serildiğini ve bu yanlış kararın bedelini, esasen Kıbrıs Türk halkının ödediğini vurguladı.

Özersay, bu öngörüsüzlüğün, Kıbrıs sorununun çözümünden daha da uzaklaşılmasına, Kıbrıs Rum tarafının kendi konfor alanını daha güvenceye almasına neden olduğunu belirterek, Kıbrıs Rum kesiminin, Kıbrıs sorunu çözülmeden de istediğini elde edebileceği güvencesiyle üyeliğinin ardından Kıbrıslı Türklerle ilgili her konuda ya engelleyici ya da geciktirici bir misyonu yerine getirdiğini kaydetti.