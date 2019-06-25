Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Kudret Özersay, "Vakıflar İdaresi Genel Müdürü İbrahim Benter’le bir araya gelerek, kapalı Maraş'ta yapılacak envanter çalışmasını ele aldıklarını" bildirdi.

Türk Ajansı Kıbrıs'ın (TAK) haberine göre, Özersay, Benter ile bir araya geldiğini ve görüşmede kapalı Maraş'ta yapılacak envanter çalışmasının içereceği unsurları, bu bağlamda bugüne kadar vakıfların yaptırdığı çalışmalardan nasıl yararlanabileceklerini ve Vakıflar İdaresinin bir paydaş olarak bu sürece ne şekilde katkı koyabileceğini ele aldıklarını belirtti.

Kudret Özersay, bu görüşmenin ardından geçen yıllarda kapalı Maraş ile ilgili akademik nitelikte hazırlanan iki ayrı projeye dair bilgiler aldıklarını ve projeye katkı koyan araştırmacı ve sivil toplum örgütü yetkilileriyle görüş alışverişinde bulunduklarını kaydetti.

Bugün ve yarın siyasi parti başkanları ve eski cumhurbaşkanlarla görüşeceklerini ifade eden Özersay, perşembe günü de Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı ile bu konuda bir görüşmelerinin olacağının altını çizdi.