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KKTC Dışişleri Bakanı Özersay'dan "Maraş'taki envanter sayımı" açıklaması

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.06.2019 16:00 | Son Güncelleme

KKTC Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Kudret Özersay: - "(Vakıflar İdaresi Genel Müdürü İbrahim Benter ile) kapalı Maraş'ta yapılacak envanter çalışmasını ele aldık" - "Önümüzdeki hafta envanter çalışmasını yapacak ekibin başlangıç itibarıyla kimlerden oluşacağını ve envanterin unsurlarının neleri içereceğini belirleyeceğiz"

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Kudret Özersay, "Vakıflar İdaresi Genel Müdürü İbrahim Benter’le bir araya gelerek, kapalı Maraş'ta yapılacak envanter çalışmasını ele aldıklarını" bildirdi.

Türk Ajansı Kıbrıs'ın (TAK) haberine göre, Özersay, Benter ile bir araya geldiğini ve görüşmede kapalı Maraş'ta yapılacak envanter çalışmasının içereceği unsurları, bu bağlamda bugüne kadar vakıfların yaptırdığı çalışmalardan nasıl yararlanabileceklerini ve Vakıflar İdaresinin bir paydaş olarak bu sürece ne şekilde katkı koyabileceğini ele aldıklarını belirtti.

Kudret Özersay, bu görüşmenin ardından geçen yıllarda kapalı Maraş ile ilgili akademik nitelikte hazırlanan iki ayrı projeye dair bilgiler aldıklarını ve projeye katkı koyan araştırmacı ve sivil toplum örgütü yetkilileriyle görüş alışverişinde bulunduklarını kaydetti.

Bugün ve yarın siyasi parti başkanları ve eski cumhurbaşkanlarla görüşeceklerini ifade eden Özersay, perşembe günü de Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı ile bu konuda bir görüşmelerinin olacağının altını çizdi.

Kudret Özersay, cuma günü ise kapalı Maraş konusunda çalışma yürüten bazı akademisyen ve sivil toplum örgütleriyle görüşmeye devam edeceklerine işaret ederek, "Önümüzdeki hafta envanter çalışmasını yapacak ekibin başlangıç itibarıyla kimlerden oluşacağını ve envanterin unsurlarının neleri içereceğini belirleyeceğiz." dedi.

Özersay, 18 Haziran'da, kapalı Maraş konusunda somut bir adım atılmasının zamanının geldiğini belirterek, bu çerçevede uzman bir ekip oluşturarak bu alan içerisinde bilimsel bir envanter çalışması yapılması için harekete geçme kararı aldıklarını bildirmişti.

Türkiye'den özel bir televizyon kanalının sorularını yanıtlayan Bakan Özersay, 21 Haziran'da, hükümetin 1974'ten bu yana kapalı olan Maraş'a ilişkin planları konusunda değerlendirmede bulunmuştu.

Hükümetin planlarına dair kamuoyunda kafa karışıklığı olduğuna dikkati çeken Özersay, "KKTC hükümeti Maraş’ı açma kararı almadı. Maraş’ı birine verme ya da Birleşmiş Milletler kontrolünde açma kararı da almadı. Aldığımız karar bu aşamada kapalı Maraş içerisinde bir envanter çalışması yapılmasıdır." demişti.

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Anahtar Kelimeler:
Kudret Ozersay Maraş

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