KKTC Dışişleri Bakanı Özersay’dan WHO Başkanı'na Mektup

KKTC hükümetinin salgına karşı kararlı mücadelesinin bir sonucu olan bu başarı hikayesi sayesinde, ülkedeki karantina koşullarının 4 Mayıs’tan itibaren kademeli ve dikkatli şekilde kaldırılmaya başladığını ifade eden Özersay, WHO’nun Corona’yı pandemi ilan etmesinin hemen ardından ve örgütün rehberliğinde, virüsün KKTC’de yayılmasını önlemek için ciddi ve zamanında tedbirler aldıklarını, halkın da bu tedbirlere bağlılıkla uyduğunu vurguladı.

Özersay, 8 Mayıs itibariyle KKTC’de sadece 108 vakanın tespit edildiğini, toplam 4 kişinin hayatını kaybettiğini ve KKTC’de Corona testleri pozitif çıkan herkesin iyileşerek hastaneden taburcu edildiğini belirtti.

Özersay, KKTC’nin Corona virüsü tehdidini en az zararla atlatmasına imkan veren bu kararlar ve tedbirlerin, değişen koşullara göre ve gerektiğinde hiçbir tereddüt göstermeden esneklikle revize edilebilecek şekilde alındığını kaydetti.

Mektubunda Özersay, KKTC’de süratle ve aşamalı olarak hayata geçirdikleri tedbirler arasında, okulların, hastane, eczane, süpermarket, benzin istasyonları gibi gerekli hizmetler haricinde özel ve kamu sektörlerinin kapatılması, kısmi ve gerektiğinde tam kapsamlı sokağa çıkma yasakları, KKTC vatandaşları dışındakilere sınırların kapatılması, ülkeye geri getirilenlerin karantina ve gözlem altında tutulması, sağlık çalışanları ve diğer kamu sektörleri için gerekli kişisel koruyucu ekipmanların satın alınması, maske takma ve sosyal mesafe zorunluluğu getirilmesi, solunum cihazı gibi gerekli tıbbi ekipman ve malzemelere yatırım yapılması, mümkün olduğu kadar çok kişiye test uygulanması gibi adımları sıraladı.

Özersay, KKTC hükümeti tarafından alınan ve uygulanan kararlar ve tedbirler hakkında WHO’yu kapsamlı şekilde bilgilendireceğini de belirtirken, KKTC’nin bu başarı hikayesinin diğer ülkelere de olumlu model oluşturacağını umduğunu ifade etti.