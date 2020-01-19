KKTC Dışişleri Bakanı Özersay'dan Yavuz sondaj gemisi açıklaması:

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Kudret Özersay, KKTC'nin Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığına (TPAO) verdiği tüm lisans alanlarında kazı yapılacağını belirterek "Bu lisansları laf olsun diye vermedik." dedi.

Bakan Özersay, Yavuz sondaj gemisinin KKTC tarafından verilen lisanla Ada'nın güneyinde yer alan "G" ruhsat sahası içerisinde kazıya başlamasıyla ilgili Türk Ajansı Kıbrıs'a (TAK) açıklamalarda bulundu.

KKTC'nin bu adımı atacağını aylar öncesinden duyurduğunu anımsatan Özersay, "KKTC olarak geçmişte TPAO'ya verdiğimiz tüm lisans alanlarında tabii ki kazı yapacağız. Bu lisansları laf olsun diye vermedik, bahse konu alanlar içerisinde Kıbrıs Türk halkının da hakkı olduğunu kimse inkar etmiyor, edemiyor. O halde nasıl ki Kıbrıs Rum tarafı şirketlere verdiği lisans ile kazı yaptırıyorsa biz de bir şirket olan TPAO'ya verdiğimiz lisanslar kanalıyla kazı yaptıracağız." diye konuştu.

Özersay, Doğu Akdeniz'de en erken zamanda doğal gaz konusunda ilgili bütün tarafların iş birliği yapmasının kaçınılmaz olduğunu söyledi.