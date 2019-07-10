HABER

KKTC Dışişleri Bakanı’ndan doğalgaz açıklaması

POLİTİKA HABERLERİ  | 10.07.2019 17:56 | Son Güncelleme

KKTC Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Kudret Özersay, ABD’nin Doğu Akdeniz’de doğalgaz aramalarına dair açıklamasındaki işbirliği ve diyalog mesajlarına dikkat çekerek, "ABD’nin açıklamasında işbirliği vurgusu önemli" dedi.KKTC Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Kudret Özersay, ABD tarafından Doğu Akdeniz’de doğalgaz arama ve sondajlama çalışmaları nedeniyle ortaya çıkan krizle ilgili son açıklamayı değerlendirdi.

KKTC Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Kudret Özersay, ABD’nin Doğu Akdeniz’de doğalgaz aramalarına dair açıklamasındaki işbirliği ve diyalog mesajlarına dikkat çekerek, "ABD’nin açıklamasında işbirliği vurgusu önemli" dedi.
KKTC Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Kudret Özersay, ABD tarafından Doğu Akdeniz’de doğalgaz arama ve sondajlama çalışmaları nedeniyle ortaya çıkan krizle ilgili son açıklamayı değerlendirdi. Bakan Özersay, ABD tarafından yapılan açıklamada bölgedeki doğalgazın çıkartılması meselesiyle ilgili iki taraf arasında işbirliği ve diyalog inşasının gerektiğine dair ifadelerin önemli olduğuna dikkat çekti.
Özersay, ABD Dışişleri Bakanlığı’nın 9 Temmuz 2019 tarihinde Doğu Akdeniz’deki hidrokarbon faaliyetlerine ilişkin yaptığı açıklamada, “Kabul edilemez bulduğumuz unsurlar olmakla birlikte, iki taraf arasında işbirliğinin sağlanması ve diyaloğun artırılması, böylece sürdürülebilir enerji güvenliği ve ekonomik refah için bir zemin hazırlanmasına yönelik söylemleri dikkate değer buluyoruz” dedi.
Dışişleri Bakanı Özersay, “Bu ifade, Kıbrıs Türk tarafının konunun çözümüne ilişkin tutumu ile örtüşmektedir. Kıbrıs Türk tarafı olarak, hidrokarbon kaynakları konusunda hem Güney Kıbrıs Rum Yönetimi (GKRY) ile hem de ilgili tüm taraflarla işbirliği ve diyaloğa daima hazır olduğumuzu bir kez daha yinelemek isterim. Bu bağlamda, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin (KKTC), yıllardır ada etrafındaki hidrokarbon kaynaklarına ilişkin işbirliği ve diyalog için GKRY’e öneriler sunduğunu, ayrıca uluslararası topluma ada etrafındaki hidrokarbon kaynaklarına ilişkin işbirliği yapılması yönünde tüm ilgili tarafları cesaretlendirmesi hususunda çağrılar yaptığını hatırlatırım. Gelinen aşamada, ABD’nin bu konudaki çağrısına GKRY’nin duyarsız kalmayacağını ve ABD’nin bu söylemlerinin takipçisi olacağını ümit eder, diğer ülkeleri de işbirliği yapılması, diyaloğun artırılması ve böylece sürdürülebilir enerji güvenliği ile ekonomik refah sağlanması yönünde bir tutum sergilemeye davet ederiz” diye konuştu.

“Asıl provokasyon Rum tarafınca yapılıyor”
KKTC Dışişleri Bakanı Kudret Özersay, ayrıca “ABD tarafından yapılan açıklamada söylenenin aksine asıl provokasyon yaratan ve gerginliği artıranın bölgedeki doğal kaynaklar konusunda tek yanlı hareket etmekte ısrar eden ve konuyu diğer paydaşlarla görüşmeye dahi yanaşmayan Rum kesimi olduğunu bir kez daha vurgulama ihtiyacı hissediyorum” ifadelerini de kullandı.

PARTNEROnları hiç böyle görmediniz!Onları hiç böyle görmediniz!
CHP'li Öztrak: Türkiye'de herkesin parti kurma hakkı vardırCHP'li Öztrak: Türkiye'de herkesin parti kurma hakkı vardır
İBB Başkanı İmamoğlu: Madem istifa ettiniz neden orada duruyorsunuz?İBB Başkanı İmamoğlu: Madem istifa ettiniz neden orada duruyorsunuz?

En Çok Okunan Haberler

89 yıllık firma konkordato ilan etti

89 yıllık firma konkordato ilan etti

Dışişleri Bakanlığı'ndan ABD'ye S-400 yanıtı

Dışişleri Bakanlığı'ndan ABD'ye S-400 yanıtı

Mehmet Şimşek'ten Ali Babacan sorusuna yanıt!

Mehmet Şimşek'ten Ali Babacan sorusuna yanıt!

Şaşkınlık veren görüntü! Yarı çıplak halde böyle bekledi

Şaşkınlık veren görüntü! Yarı çıplak halde böyle bekledi

Güldür Güldür'den üzen haber!

Güldür Güldür'den üzen haber!

15 Temmuz hain darbe girişiminin yeni görüntüleri ortaya çıktı

15 Temmuz hain darbe girişiminin yeni görüntüleri ortaya çıktı

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

İmamoğlu'ndan flaş açıklama: Evet peşkeş çekiyorum

İmamoğlu'ndan flaş açıklama: Evet peşkeş çekiyorum

Sadece 3 gün geçerli efsane fırsatlar ile Trendyol Alışveriş Festivali başladı!

Sadece 3 gün geçerli efsane fırsatlar ile Trendyol Alışveriş Festivali başladı!

İmamoğlu şaştı kaldı! Önüne deterjan döktüler

İmamoğlu şaştı kaldı! Önüne deterjan döktüler

Ali Babacan'ın danışmanı yeni parti için tarih verdi

Ali Babacan'ın danışmanı yeni parti için tarih verdi

Diğer Haberler
İBB Başkanı İmamoğlu: Madem istifa ettiniz neden orada duruyorsunuz?

İBB Başkanı İmamoğlu: Madem istifa ettiniz neden orada duruyorsunuz?

CHP'li Öztrak'tan yeni parti açıklaması

CHP'li Öztrak'tan yeni parti açıklaması

Hırsızlıkla suçlanan şehit yakını, Ahmet Türk hakkında suç duyurusunda bulundu

Ahmet Türk hakkında suç duyurusu!

Ömer Çelik duyurdu: Cumhurbaşkanımız muhalefet liderleriyle de görüşebilir

Cumhurbaşkanımız muhalefet liderleriyle de görüşebilir

Son dakika... Mehmet Şimşek'ten Ali Babacan sorusuna yanıt! Yeni partiye katılacak mı?

Mehmet Şimşek'ten Ali Babacan sorusuna yanıt!

Dışişleri Bakanlığı'ndan ABD'ye S-400 yanıtı

Dışişleri Bakanlığı'ndan ABD'ye S-400 yanıtı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.