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KKTC Dışişleri Bakanı’ndan İHA ve SİHA açıklaması

DÜNYA HABERLERİ  | 14.12.2019 15:55 | Son Güncelleme

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Kudret Özersay, Bakanlar Kurulu'nun 1982 yılında askeri maksatlar için inşa edilen Geçitkale Havaalanı'nın İnsansız Hava Araçları (İHA) ile Silahlı İnsansız Hava Araçları (SİHA) merkezi yapılması yönünde kararını değerlendirdi.  Demirören Haber Ajansı'na açıklamalar yapan Özersay, "Sahada yürütülen kazı çalışmalarımızın daha güvenli şekilde ilerlemesi için gerekli olan bir adımdı" dedi.

Sefa KARAHASAN/LEFKOŞA, (DHA)- Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Kudret Özersay, Bakanlar Kurulu'nun 1982 yılında askeri maksatlar için inşa edilen Geçitkale Havaalanı'nın İnsansız Hava Araçları (İHA) ile Silahlı İnsansız Hava Araçları (SİHA) merkezi yapılması yönünde kararını değerlendirdi.

Demirören Haber Ajansı'na açıklamalar yapan Özersay, "Sahada yürütülen kazı çalışmalarımızın daha güvenli şekilde ilerlemesi için gerekli olan bir adımdı" dedi.

Rumların, Doğu Akdeniz'deki gelişmelere bağlı olarak İsrail'den İHA aldığına dikkat çeken Kudret Özersay, "Rum tarafı ve İsrail de hidrokarbon kazı çalışmaları bağlamında İHA alımı ve kullanımı yöntemini kullanıyor. Sahada dengeyi sağlamak, yürütülen çalışmaların güvenliğini sağlamak gerekli ve önemli. Bu bölgenin önemini hala kavramayanlar için bu adım şaşırtıcı gelebilir ama realpolitik ortadadır. Bölgede barış ve istikrar, sahada da denge kurularak sağlanabilir" diye konuştu.

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