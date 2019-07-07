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KKTC Dışişleri Bakanlığı, Güney Kıbrıs’ta Türklere yapılan saldırıyı kınadı

YAŞAM HABERLERİ  | 07.07.2019 21:13 | Son Güncelleme

KKTC Dışişleri Bakanlığı, Güney Kıbrıs’taki havaalanlarından yolcu taşıyan Kıbrıslı Türklere ait ticari araçlara yönelik yeni saldırıların yapıldığını açıklayarak olayları kınadı.KKTC Dışişleri Bakanlığı, Güney Kıbrıs’taki havaalanlarından yolcu taşıyan Kıbrıslı Türklere ait ticari araçlara yönelik yapılan saldırıyı kınadı.

KKTC Dışişleri Bakanlığı, Güney Kıbrıs’taki havaalanlarından yolcu taşıyan Kıbrıslı Türklere ait ticari araçlara yönelik yeni saldırıların yapıldığını açıklayarak olayları kınadı.
KKTC Dışişleri Bakanlığı, Güney Kıbrıs’taki havaalanlarından yolcu taşıyan Kıbrıslı Türklere ait ticari araçlara yönelik yapılan saldırıyı kınadı. Bakanlıktan yapılan açıklamada, benzeri olaylarda olduğu gibi bu olayın örtbas edilmemesini, saldırıya karışanların derhal cezalandırılmasını istendi. Bakanlıktan yapılan açıklamada, “Güney Kıbrıs’taki havaalanlarından yolcu taşıyan Kıbrıslı Türklere ait ticari araçlara yönelik saldırılara bir yenisi eklendi. Bu endişe verici olayı kınar, GKRY’nin, benzer diğer olaylarda olduğu gibi bu olayı da örtbas etmeden saldırıya karışanları cezalandırmasını beklediğimizi kamuoyumuz nezdinde bir kez daha yineleriz.
Bakanlığımızın şirket yetkilisinden edindiği bilgiye göre, 5 Temmuz 2019 Cuma günü Larnaka Havaalanı’ndan gelen bir grup turisti KKTC’nde kalacakları otele taşımak üzere havaalanı park yerinde bekleyen ülkemizde kayıtlı bir nakliyat şirketine ait bir otobüste bulunan şoför ve turistlere saat 18.15 civarı ırkçı bir saldırıda bulunulmuştur. Bu nakliyatı yapabilmek için gerekli olan tüm belgelere sahip olan bahse konu şirkete ait otobüsün öncelikle arkasına park edilmek suretiyle hareket etmesi engellenmiş ve yolcuların alınmaya başlamasıyla birlikte sözlü ve fiziki bir saldırı gerçekleşmiştir. Bu esnada otobüse pet su şişesi atılmış ve dikiz aynaları eğilerek güvenli bir yolculuk yapabilmesi engellenmeye çalışılmıştır. Olay yerinde bulunan güvenlik görevlileri ise olayı izlemekle yetinmiştir. Otobüs şoförünün sağduyulu tutumu ve karşılık vermemesi sonucunda olayın tamamen kontrolden çıkması önlenmiştir.
Otobüs havaalanından ayrıldıktan sonra da saldırılar sona ermemiş, GKRY plakalı ticari araçlar otobüsün yanından çok yakın ve hızlı geçmek ve hatta önünü kesmek suretiyle tacize devam etmiş ve yolcuların can güvenliği riske atılmıştır. Bunun üzerine yolcuların can ve mal güvenliğinden endişe eden otobüs şoförü önceden belirlenen güzergahı değiştirerek en yakın sınır kapısından KKTC’ne geçmiştir.
KKTC’de kayıtlı ticari araçların GKRY’de artan bir şekilde benzer saldırılara maruz kaldığı görülmektedir. Yaşananları en şiddetli bir şekilde protesto eder, Rum yetkilileri insan hayatını dahi tehlikeye atmaktan çekinmeyen bu tarz ırkçı saldırılara karşı en kısa zamanda gerekli önlemleri almaya bir kez daha davet ederiz” denildi.

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