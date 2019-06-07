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KKTC Dışişleri Bakanlığı: “Kıbrıs’ta ve Akdeniz’de tansiyon tehlikeli bir şekilde artıyor”

POLİTİKA HABERLERİ  | 07.06.2019 17:26 | Son Güncelleme

KKTC Dışişleri Bakanlığı, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi’nin, Kıbrıs Türk tarafının ada etrafındaki hidrokarbon kaynaklarına ilişkin tüm işbirliği çağrılarını görmezden gelerek tek yanlı, hukuka ve hakkaniyete aykırı faaliyetlerini artırarak sürdürmesiyle ilgili sert açıklamalarda bulunuldu.KKTC Dışişleri Bakanlığı’ndan yapılan yazılı açıklamada ’’Bilindiği üzere, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi (GKRY) ile Noble Enerji Şirketi ve ortaklarıyla Afrodit yatağından çıkartılacak doğalgaza ilişkin bir ‘gelir anlaşması’ yapıldığı ve bu bağlamda GKRY’nin 18 yılda çıkartılması öngörülen gazdan 9 milyar dolar elde edeceği açıklanmıştır.

KKTC Dışişleri Bakanlığı, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi’nin, Kıbrıs Türk tarafının ada etrafındaki hidrokarbon kaynaklarına ilişkin tüm işbirliği çağrılarını görmezden gelerek tek yanlı, hukuka ve hakkaniyete aykırı faaliyetlerini artırarak sürdürmesiyle ilgili sert açıklamalarda bulunuldu.
KKTC Dışişleri Bakanlığı’ndan yapılan yazılı açıklamada ’’Bilindiği üzere, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi (GKRY) ile Noble Enerji Şirketi ve ortaklarıyla Afrodit yatağından çıkartılacak doğalgaza ilişkin bir ‘gelir anlaşması’ yapıldığı ve bu bağlamda GKRY’nin 18 yılda çıkartılması öngörülen gazdan 9 milyar dolar elde edeceği açıklanmıştır. Söz konusu anlaşma, adanın ve dolayısıyla ada etrafındaki doğal kaynakların eşit sahibi olan Kıbrıs Türk halkının meşru hak ve çıkarlarının gasp edilmesinden başka bir şey değildir ve kabul edilmezdir. Bu vizyonda Kıbrıs Türk halkının eşit hak ve çıkarlarına yer yoktur” ifadeleri kullanıldı.
Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:
“Güney Kıbrıs Rum Yönetimi’nin, Kıbrıs Türk tarafının ada etrafındaki hidrokarbon kaynaklarına ilişkin tüm işbirliği çağrılarını görmezden gelerek, tek yanlı, hukuka ve hakkaniyete aykırı faaliyetlerini artırarak sürdürmesi, 1960 ortaklık Cumhuriyeti’ni işgal eden Rum Yönetimi’nin adanın geleceğine ilişkin vizyonunun ne olduğunu bir kez daha gözler önüne sermektedir. Bu vizyonda, Kıbrıs Türk halkının eşit hak ve çıkarlarına yer yoktur ve Kıbrıs Rum tarafının paylaşmaya hiç de hazır olmadığının en somut göstergesidir. Hal böyleyken, bu kabul edilemez adımlar ada ve bölgedeki istikrar ve güvenliği de tehdit etmekte, tansiyonu tehlikeli bir şekilde artırmaktadır. Bu durumun sorumlusu tek yanlı faaliyetlerini sürdürmekte ısrar eden GKRY olduğu kadar, söz konusu faaliyetleri cesaretlendiren uluslararası toplum ve ilgili şirketlerin hakkaniyetten yoksun tutumlarıdır. Sondaj çalışmalarına en kısa zamanda başlayacağız. GKRY ada etrafındaki hidrokarbon kaynaklarına ilişkin tek yanlı faaliyetlerini sürdürdüğü ve tarafımızla ortak haklarımıza ilişkin işbirliğinden kaçındığı sürece, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti olarak, Türkiye Cumhuriyeti ile birlikte, halkımızın eşit hak ve çıkarlarını korumak amacıyla gerekli tüm adımları kararlı bir şekilde atmaya devam edeceğimizi ve Türk Petrollerini yetkilendirdiğimiz alanlarda sondaj çalışmalarımıza en kısa zamanda başlayacağımızı kamuoyuyla paylaşırız.”

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