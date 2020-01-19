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  4. KKTC Dışişleri Bakanlığından Doğu Akdeniz açıklaması:

KKTC Dışişleri Bakanlığından Doğu Akdeniz açıklaması:

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.01.2020 15:38 | Son Güncelleme

"GKRY, tüm dünya tarafından kabul edilen haklarımızın korunması anlamında, önceden de duyurulmuş adımların kararlılıkla atılmaya devam ettiği bu dönemde haddini aşan söylemler içerisine girmiştir" - "Kıbrıs Rum liderliğinin, provokasyonlarının yanında yapmakta oldukları açıklamalar net şekilde BM Genel Sekreteri'nin çağrılarıyla da tamamıyla ters düşmektedir" - "Rum tarafının bu hareketleri aslında Kıbrıs sorununun bugüne kadar neden çözülemediğinin de en açık göstergesidir"

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Dışişleri Bakanlığı, Kıbrıs Türk tarafının Doğu Akdeniz'de Türkiye ile haklarını sonuna kadar savunacağını bildirdi.

Bakanlık, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'nin (GKRY) hiçbir konuda uzlaşmaya yanaşmayan tavrı ve Türkiye ile KKTC'nin Doğu Akdeniz'de yürüttüğü faaliyetlere ilişkin yazılı açıklama yaptı.

Açıklamada, GKRY'nin Türk tarafının tüm iş birliği önerilerini reddeden "gaspçı" bir zihniyete sahip olduğu belirtilerek, "GKRY, tüm dünya tarafından kabul edilen haklarımızın korunması anlamında, önceden de duyurulmuş adımların kararlılıkla atılmaya devam ettiği bu dönemde haddini aşan söylemler içerisine girmiştir." ifadeleri yer aldı.

GKRY'nin tek yanlı sözde egemenlik iddialarıyla Ada'nın tamamında tahakküm kurma çabası sürdürdüğü kaydedilen açıklamada, Rumların, Türk tarafının haklarını korumaya yönelik attığı adımlar karşısında telaşa kapılarak kontrolsüz hareketler ve söylemler içerisine girdiğine vurgu yapıldı.

- "Rumların tavrı Kıbrıs sorununun neden çözülemediğinin göstergesidir"

Açıklamada, "Kıbrıs Rum liderliğinin, provokasyonlarının yanında yapmakta oldukları açıklamalar net şekilde BM Genel Sekreteri'nin çağrılarıyla da tamamıyla ters düşmektedir. Rum tarafının bu hareketleri aslında Kıbrıs sorununun bugüne kadar neden çözülemediğinin de en açık göstergesidir." değerlendirmesine yer verildi.

GKRY'nin her dönemde gücü ve zenginliği Kıbrıs Türk halkıyla paylaşmayı reddettiği ve Kıbrıs Türklerinin haklarını gasbederek Ada'ya dair tek söz hakkı kendilerinde olduğu illüzyonuyla hareket ettiğine dikkat çekildi.

Açıklamada, Türk tarafının bu durum karşısında (Doğu Akdeniz'deki hidrokarbon kaynakları) dahi iş birliği önerileri ortaya koyan taraf olduğuna vurgu yapılarak, "Bu önerilerimizi sürekli olarak reddeden gaspçı zihniyet, böyle yapmakla iki tarafa da ait olan kaynakların kendine bırakılacağını sanmaktadır. Anlaşılmalıdır ki Kıbrıs Türk tarafı Türkiye ile birlikte hak ve çıkarlarını (Doğu Akdeniz'de) sonuna kadar savunacak ve bu anlayışa teslim etmeyecektir." ifadeleri yer aldı.

- "Umarız ki yakın zamanda halkımıza müjdeli haberler verebiliriz"

Kıbrıs Türk tarafının daha önce söylediklerini yapmaya devam ettiği belirtilen açıklamada, şu ifadeler kullanıldı:

"Geçtiğimiz ocak ayında Barbaros Hayrettin Paşa sismik araştırma gemisi tarafından yapılan çalışmalar sonucunda kazı yeri tespit edilmiş ve belirlenen G bölgesinde kazı çalışmaları başlatılmaktadır. Bilindiği üzere bahse konu alan Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığına (TPAO) KKTC adına araştırma ve kazı yapma yetkisi verdiğimiz alanlardır ve şimdi Kıbrıs Türk halkı adına bu çalışmalar başlatılmıştır. Umarız ki yakın zamanda bu doğrultuda halkımıza müjdeli haberler verebiliriz."

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Anahtar Kelimeler:
iş birliği Kıbrıs Türk tarafı KKTC Dışişleri Bakanlığı Rum Türkiye

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