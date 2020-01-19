KKTC Dışişleri Bakanlığından Doğu Akdeniz açıklaması:

Açıklamada, GKRY'nin Türk tarafının tüm iş birliği önerilerini reddeden "gaspçı" bir zihniyete sahip olduğu belirtilerek, "GKRY, tüm dünya tarafından kabul edilen haklarımızın korunması anlamında, önceden de duyurulmuş adımların kararlılıkla atılmaya devam ettiği bu dönemde haddini aşan söylemler içerisine girmiştir." ifadeleri yer aldı.

Bakanlık, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'nin (GKRY) hiçbir konuda uzlaşmaya yanaşmayan tavrı ve Türkiye ile KKTC'nin Doğu Akdeniz'de yürüttüğü faaliyetlere ilişkin yazılı açıklama yaptı.

Açıklamada, "Kıbrıs Rum liderliğinin, provokasyonlarının yanında yapmakta oldukları açıklamalar net şekilde BM Genel Sekreteri'nin çağrılarıyla da tamamıyla ters düşmektedir. Rum tarafının bu hareketleri aslında Kıbrıs sorununun bugüne kadar neden çözülemediğinin de en açık göstergesidir." değerlendirmesine yer verildi.

GKRY'nin her dönemde gücü ve zenginliği Kıbrıs Türk halkıyla paylaşmayı reddettiği ve Kıbrıs Türklerinin haklarını gasbederek Ada'ya dair tek söz hakkı kendilerinde olduğu illüzyonuyla hareket ettiğine dikkat çekildi.

Açıklamada, Türk tarafının bu durum karşısında (Doğu Akdeniz'deki hidrokarbon kaynakları) dahi iş birliği önerileri ortaya koyan taraf olduğuna vurgu yapılarak, "Bu önerilerimizi sürekli olarak reddeden gaspçı zihniyet, böyle yapmakla iki tarafa da ait olan kaynakların kendine bırakılacağını sanmaktadır. Anlaşılmalıdır ki Kıbrıs Türk tarafı Türkiye ile birlikte hak ve çıkarlarını (Doğu Akdeniz'de) sonuna kadar savunacak ve bu anlayışa teslim etmeyecektir." ifadeleri yer aldı.