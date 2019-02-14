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KKTC Dışişleri Bakanlığı’ndan İran’a taziye mesajı

POLİTİKA HABERLERİ  | 14.02.2019 21:23 | Son Güncelleme

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Kudret Özersay, İran İslam Cumhuriyeti’nin Sistan-Belucistan eyaletinde meydana gelen terör saldırısına ilişkin İran Dışişleri Bakanı’na bir taziye mesajı gönderdi.Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Kudret Özersay, İran İslam Cumhuriyeti’nin Sistan-Belucistan eyaletinde dün meydana gelen terör saldırısına ilişkin İran Dışişleri Bakanı’na bir taziye mesajı gönderdi.Özersay mesajında, çok sayıda İran askerinin hayatını kaybettiği terör saldırısına ilişkin olarak derin üzüntüsünü dile getirerek, bakanlık ve KKTC Hükümeti adına yaşamını yitirenlere rahmet, yaralılara acil şifalar, İran halkına da başsağlığı dileğini iletti.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Kudret Özersay, İran İslam Cumhuriyeti’nin Sistan-Belucistan eyaletinde meydana gelen terör saldırısına ilişkin İran Dışişleri Bakanı’na bir taziye mesajı gönderdi.
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Kudret Özersay, İran İslam Cumhuriyeti’nin Sistan-Belucistan eyaletinde dün meydana gelen terör saldırısına ilişkin İran Dışişleri Bakanı’na bir taziye mesajı gönderdi.
Özersay mesajında, çok sayıda İran askerinin hayatını kaybettiği terör saldırısına ilişkin olarak derin üzüntüsünü dile getirerek, bakanlık ve KKTC Hükümeti adına yaşamını yitirenlere rahmet, yaralılara acil şifalar, İran halkına da başsağlığı dileğini iletti.

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