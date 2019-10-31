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KKTC Dışişlerinden ABD’ye kınama

POLİTİKA HABERLERİ  | 31.10.2019 11:08 | Son Güncelleme

KKTC Başbakan Yardımcılığı ve Dışişleri Bakanlığı, ABD Temsilciler Meclisince kabul edilen "sözde Ermeni soykırımı" konusunda ABD’nin tutumunu kınadıklarını ve Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığının konuya ilişkin yaptığı açıklamayı desteklediklerini duyurdu.KKTC Başbakan Yardımcılığı ve Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, sözde soykırım iddialarının hem tarihi hem de uluslararası hukuk bağlamında bir dayanağı yokken, ABD Temsilciler Meclisinin bu yönde aldığı yanlı ve siyasi kararın müttefiklik ruhuna aykırı olduğu vurgulandı.

KKTC Başbakan Yardımcılığı ve Dışişleri Bakanlığı, ABD Temsilciler Meclisince kabul edilen "sözde Ermeni soykırımı" konusunda ABD’nin tutumunu kınadıklarını ve Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığının konuya ilişkin yaptığı açıklamayı desteklediklerini duyurdu.
KKTC Başbakan Yardımcılığı ve Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, sözde soykırım iddialarının hem tarihi hem de uluslararası hukuk bağlamında bir dayanağı yokken, ABD Temsilciler Meclisinin bu yönde aldığı yanlı ve siyasi kararın müttefiklik ruhuna aykırı olduğu vurgulandı. Açıklamada, “Uluslararası hukukta 1915 olaylarını ‘soykırım’ olarak niteleyen herhangi bir karar bulunmadığı, bu konuda ABD Temsilciler Meclisi’nin tutumunda bir değişiklik olmaması iki ülke ilişkilerini zora sokmaktan başka bir amaca hizmet etmemektedir" denildi.

“Türkiye’nin açıklamasını destekliyoruz"
“Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin her fırsatta yinelediği gibi, 1915 olaylarının siyasetin bir parçası değil, tarih bilimine ait bir konu olduğu bilinmektedir” denilerek, konunun ait olduğu platformda sağlıklı şekilde incelenmesine yönelik Türkiye Cumhuriyeti tarafından 2005 yılında “Ortak Tarih Komisyonu” kurulması önerisinin Ermenistan tarafından reddedildiği anımsatılan açıklamada, bu önerinin Avrupa İnsan Hakları Mahkemesinin 1915 olaylarının meşru bir tartışma konusu olduğu hükmüyle de örtüşmekte olduğu vurgulandı.
Açıklamada şu ifadelere yer verildi:
“ABD tarafından bir iç politika malzemesi olarak kullanılmak üzere Türkiye karşıtları ile Ermeni lobisi destekli çevreler tarafından atılan böyle bir adımın, Türkiye ile ABD ilişkilerine vereceği zarar ve ortak çıkarlar açısından yaratacağı olumsuz etki açıktır. Dünyada barış ve istikrarın sağlanmasına büyük katkı yapan, siyasi, ekonomik ve diğer birçok alanda müttefik olan NATO üyeleri Türkiye ve ABD’nin yakın ilişkisi, tarihi gerçeklerden uzak sözkonusu talihsiz ve taraflı karar neticesinde olumsuz etkilenmektedir.”

"Alınan karar Suriye mutabakatına aykırı"
“Uzun yıllardır terörden dolayı büyük acılar çekmiş bir ülkenin, kendi sınır güvenliğini sağlamak adına güvenli bölge yaratma isteğinden daha doğal bir şey olamaz” ifadelerine yer verilen açıklamada, bu bağlamda Türkiye Cumhuriyeti’nin hem kendi ülkesinin güvenliği hem de bölgenin istikrara kavuşması adına yürüttüğü, hükümet tarafından da tamamıyla desteklenen Barış Pınarı Harekatı’yla ilişkili olarak, yine ABD Temsilciler Meclisi tarafından Türkiye’ye yaptırım uygulamasını öngören yasa tasarısının (H.R.4695) onaylanmasının da kabul edilmez olduğuna dikkat çekildi. Bu yasanın, 17 Ekim tarihinde Suriye konusunda varılan mutabakata da aykırılık teşkil ettiğine işaret edildi.

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