KKTC Doğu Akdeniz Üniversitesi öğrencileri, eğitim ücretlerine yapılan haksız zammı protesto etti

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Doğu Akdeniz Üniversitesi öğrencileri, eğitim ücretlerine yapılan yüzde 20 zammı protesto etti.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Doğu Akdeniz Üniversitesi öğrencileri yeni dönemdeki eğitim ücretlerine yapılan yüzde 20 zammı protesto etti. 2019-2020 döneminde üniversiteye başlayacak öğrencilerin eğitim ücretine yüzde 30, eğitimlerini sürdüren öğrencilerin ücretlerine ise yüzde 20 zam yapılacağını öğrenen öğrenciler, rektörle konuşmak istedi. Rektör Prof. Dr. Necdet Osam’ın taleplerini iletmek isteyen öğrenci gurubunun üzerine yürüyerek, “Provokatörlük yapıyorsunuz, Kimliklerinizi verin" şeklinde tepki verdiği belirtildi.

Doğu Akdeniz Üniversitesi okuyan öğrenciler ise yapılan zammı karşılayacak bütçeleri olmadığı için eğitimlerine ara vermek zorunda kalacaklarını belirtti. Eğitimlerine ara vermek istemeyen öğrenciler mağduriyetlerinin giderilmesi için yetkililere çağrıda bulundu.

