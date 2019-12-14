HABER

KKTC Ekonomi ve Enerji Bakanı Taçoy: Rum yönetimi haydutluktan vazgeçsin

DÜNYA HABERLERİ  | 14.12.2019 15:56 | Son Güncelleme

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Ekonomi ve Enerji Bakanı Hasan Taçoy, Rum Yönetimi’nin hem Kıbrıs Adası’nı hem de Doğu Akdeniz’i barut fıçısına çevirmek adına attığı adımlardan bir an önce vazgeçmesi gerektiğini kaydetti.

Sefa KARAHASAN, LEFKOŞA (DHA)- Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Ekonomi ve Enerji Bakanı Hasan Taçoy, Rum Yönetimi’nin hem Kıbrıs Adası’nı hem de Doğu Akdeniz’i barut fıçısına çevirmek adına attığı adımlardan bir an önce vazgeçmesi gerektiğini kaydetti.

ABD'nin Güney Kıbrıs'a silah ambargosunu kaldıracağı yönündeki haberleri değerlendiren Taçoy, “Rum Yönetimi’ne bir kez daha ‘aklınızı başınıza alınız ve haydutluktan vazgeçiniz. Gelin anlaşalım ve herkes kendi hakkını alsın’ çağrısı yaparken, yanlış davranışların karşılıksız kalmayacağını da hatırlatmak isterim” dedi.

Türk Silahlı Kuvvetleri'nden gelen talep doğrultusunda İHA ve SİHA'ların Geçitkale'ye konuşlandırılması kararı alındığını ifade eden Taçoy, “Mavi Vatan emin ellerde. Türk Savunma Sanayisi’nin son yıllarda 'millileşme' hedefiyle atmış olduğu doğru adımların bir ürünü olan milli İHA ve SİHA’lar Kıbrıs Türkü’ne gurur, heyecan ve güven veriyor“ dedi. Taçoy, “Herkes bilsin ki Kıbrıs Türkü asla yalnız ve çaresiz değildir” dedi.

Katılım bankacılığı ile hayatımıza giren 10 şey Katılım bankacılığı ile hayatımıza giren 10 şey
Yılbaşı öncesi 250 ton sahte içki ele geçirildiYılbaşı öncesi 250 ton sahte içki ele geçirildi
Yolsuzluktan yargılanan El Beşir'in cezası belli olduYolsuzluktan yargılanan El Beşir'in cezası belli oldu
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Meral Akşener'e AK Parti'den sert yanıt!

Meral Akşener'e AK Parti'den sert yanıt!

Fahriye Evcen oğlu Karan'ın yüzünü gösterdi

Fahriye Evcen oğlu Karan'ın yüzünü gösterdi

Feci kaza! Tren, otomobili biçti...

Feci kaza! Tren, otomobili biçti...

Feci kaza! 3 ölü 1 yaralı

Feci kaza! 3 ölü 1 yaralı

Fenerbahçe'den Ozan Tufan kararı

Fenerbahçe'den Ozan Tufan kararı

MHP'li Yalçın'dan Abdullah Gül'le ilgili dikkat çeken ifadeler

MHP'li Yalçın'dan Abdullah Gül'le ilgili dikkat çeken ifadeler

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Yunan pilot Türk savaş gemisine kilitlendi!

Yunan pilot Türk savaş gemisine kilitlendi!

Hemen alışverişe başla! Yeni yılı indirimlerle karşıla.

Hemen alışverişe başla! Yeni yılı indirimlerle karşıla.

Prens'in seks skandalında yeni perde!

Prens'in seks skandalında yeni perde!

Kamusal alanda alkol yasağı başlıyor

Kamusal alanda alkol yasağı başlıyor

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
ABD'den İngiltere Başbakanı Boris Johnson'a tebrik

ABD'den İngiltere Başbakanı Boris Johnson'a tebrik

ABD Dışişleri Bakanı Pompeo'dan İran'a 'Irak' uyarısı

ABD Dışişleri Bakanı Pompeo'dan İran'a 'Irak' uyarısı

Trump: Azil süreci ülkemiz için çok kötü, olay sulandırılıyor

Karar sonrası Trump'tan ilk açıklama!

KKTC Bakanlar Kurulu’ndan kritik İHA ve SİHA kararı

KKTC'den kritik İHA ve SİHA kararı!

Son dakika: ABD Başkanı Trump'a büyük şok! Resmen onaylandı

Trump'a büyük şok! Resmen onaylandı

Cezayir’de cumhurbaşkanlığı seçiminin galibi belli oldu!

Cezayir’de cumhurbaşkanlığı seçiminin galibi belli oldu!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.