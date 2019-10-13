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KKTC Ekonomi ve Enerji Bakanı Taçoy’dan Cumhurbaşkanı Akıncı’nın harekat açıklamasına tepki

POLİTİKA HABERLERİ  | 13.10.2019 14:16 | Son Güncelleme

KKTC Ekonomi ve Enerji Bakanı Hasan Taçoy, Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı’nın Barış Pınarı Harekatı ile ilgili açıklamalarını 5 ay sonraki seçime yönelik olarak nitelendirdi.KKTC Ekonomi ve Enerji Bakanı Hasan Taçoy sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, Cumhurbaşkanı’nın açıklamalarını şaşkınlıkla okuduğunu, bunun seçim stratejisinden öte gönüllerde tarif edilemez kırgınlıklara neden olduğunu söyledi.Bakan Taçoy, “Türkiye’nin terörle mücadelesini yok sayararak, iç politik kaygılar güden Cumhurbaşkanı’nın düştüğü durum üzücüdür.

KKTC Ekonomi ve Enerji Bakanı Hasan Taçoy, Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı’nın Barış Pınarı Harekatı ile ilgili açıklamalarını 5 ay sonraki seçime yönelik olarak nitelendirdi.
KKTC Ekonomi ve Enerji Bakanı Hasan Taçoy sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, Cumhurbaşkanı’nın açıklamalarını şaşkınlıkla okuduğunu, bunun seçim stratejisinden öte gönüllerde tarif edilemez kırgınlıklara neden olduğunu söyledi.
Bakan Taçoy, “Türkiye’nin terörle mücadelesini yok sayararak, iç politik kaygılar güden Cumhurbaşkanı’nın düştüğü durum üzücüdür. Kıbrıs Türkü Türkiye ile birliktedir. Birlikte ağlamakta birlikte gülmektedir” dedi.
Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı’nın Kıbrıs Türkü’nü Rum katliamlarından kurtaran Barış Pınarı Harekatı’na yönelik söylemlerini kabul edilemez olarak nitelendiren Taçoy, "’Akan kandır su değildir’ diyen Akıncı, terör örgütlerinin vahşeti karşısında neden bir cümle kurmamıştır” diye sordu.
Bakan Taçoy, Türkiye’nin ayrılmaz bir olan Kıbrıs Türk halkının Türkiye’nin terör örgütleriyle verdiği mücadeleyi sonuna kadar desteklediğini vurguladı.

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