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KKTC Engelliler Dayanışma Derneğinden kurban eti dağıtımı

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.08.2019 18:08 | Son Güncelleme

Dernek Başkanı Ömer Suay: - "Lefkoşa başta olmak üzere KKTC genelinde yardıma muhtaç tüm engelli bireylere ulaşmayı hedefliyoruz. Hedefimiz yaklaşık olarak 250 engelli aileye kurban etini ulaştırmak"

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Engelliler Dayanışma Derneğince, Kurban Bayramı dolayısıyla engelli ailelere kurban eti dağıtıldı.

KKTC Engelliler Dayanışma Derneğince, bağışçıların kurban etleri ihtiyaç sahibi engelli ailelere ulaştırıldı.

Dernek görevlileri ve gönüllüler, bu yıl Lefkoşa başta olmak üzere KKTC genelinde toplam 250 engelli aileye kurban eti dağıttı.

- "Hedefimiz 250 engelli aileye kurban eti ulaştırmak"

Kendisi de görme engelli olan KKTC Engelliler Dayanışma Derneği Başkanı Ömer Suay, kurban etlerinin dağıtımında dernek yetkililerine eşlik etti.

Suay, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Lefkoşa başta olmak üzere, KKTC genelinde yardıma muhtaç tüm engelli bireylere ulaşmayı hedefliyoruz. Hedefimiz yaklaşık olarak 250 engelli aileye kurban eti ulaştırmak." dedi.

Hassas çalışma ile yardıma ihtiyacı olan aileleri belirlediklerini ifade eden Suay, KKTC halkının her alanda çok duyarlı olduğunu söyledi.

Suay, derneğin 2002'de kurulduğunu ve sosyal yardımlaşma konusunda çalışmalar yaptıklarını kaydetti.

Kurban etini alan aileler, dernek yetkililerine teşekkürlerini iletti.

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