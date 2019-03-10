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KKTC eski Başbakanı İrsen Küçük hayatını kaybetti

POLİTİKA HABERLERİ  | 10.03.2019 11:31 | Son Güncelleme

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) eski başbakanı ve Ulusal Birlik Partisi eski genel başkanlarından İrsen Küçük bu sabah hayatını kaybetti.Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde (KKTC) 2010-2013 yıllarında başbakanlık görevi yapan İrsen Küçük 79 yaşında hayatını kaybetti.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) eski başbakanı ve Ulusal Birlik Partisi eski genel başkanlarından İrsen Küçük bu sabah hayatını kaybetti.
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde (KKTC) 2010-2013 yıllarında başbakanlık görevi yapan İrsen Küçük 79 yaşında hayatını kaybetti. İrsen Küçük, bir süredir kalp yetmezliği nedeniyle hastanede tedavi görüyordu.

İrsen Küçük Kimdir
İrsen Küçük 1940 yılında Lefkoşa’da doğdu. Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi’nden mezun oldu. Toprak muhafaza ve zirai sulama alanlarında yüksek lisans eğitimi aldı. 1966-1968 yılları arasında da Türkiye Devlet Su İşleri’nde (DSİ) işletme mühendisi olarak çalıştı. Bunun yanında 1968-1973’te de Kıbrıs Cumhuriyeti Hayvancılık Dairesi’nde görev aldı. Ayrıca Ziraat Mühendisleri Odası ve Erenköy Mücahitler Cemiyeti Başkanlığı da yaptı. Daha sonra siyasete atılarak 1981 yılında yapılan genel seçimlerde Ulusal Birlik Partisi’nden Lefkoşa milletvekili seçildi. 1976 -1981 ile 1982-1983 tarihleri arasında da Enerji Bakanlığı’nda görev aldı. 6 Aralık 1998 genel seçimlerinde de yeniden Lefkoşa milletvekili seçildi. UBP-TKP Koalisyon hükümeti döneminde de Tarım ve Orman Bakanı oldu. 2004 yılında UBP’nin genel sekreterliği, 2010-2013 yıllarında ise başbakanlık görevi yapmıştı.

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