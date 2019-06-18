HABER

KKTC Hükümeti kapalı Maraş’ın açılması için düğmeye bastı

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.06.2019 21:03 | Son Güncelleme

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Kudret Özersay 1974 yılından beri kapalı olan Maraş kenti hakkında, “Kapalı Maraş konusunda artık somut bir adım atılmasının zamanı gelmiştir” dedi.KKTC Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Kudret Özersay, Bakanlar Kurulu toplantısının ardından 1974 yılından beri kapalı olan ‘Maraş’ kenti hakkında açıklamada bulundu.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Kudret Özersay 1974 yılından beri kapalı olan Maraş kenti hakkında, “Kapalı Maraş konusunda artık somut bir adım atılmasının zamanı gelmiştir” dedi.
KKTC Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Kudret Özersay, Bakanlar Kurulu toplantısının ardından 1974 yılından beri kapalı olan ‘Maraş’ kenti hakkında açıklamada bulundu. Kamuoyunu bilgilendirmek amacı ile Bakanlar Kurulu toplantısı bitmeden basının karşısına çıktığını belirten Özersay, “Bugün Bakanlar Kurulunda kapalı Maraş konusu da değerlendirildi. Artık kapalı Maraş konusunda somut bir adım atılmasının zamanı gelmiştir” dedi.

“Uzman bir ekiple envanter çalışması yapılacak”
Konu ile ilgili uzman bir ekip oluşturulacağını belirten Özersay, “Bu çerçevede uzman bir ekip oluşturarak bu alan içerisinde bilimsel bir envanter çalışması yapılması için harekete geçme kararı aldı Bakanlar Kurulu. Uluslararası alanda faaliyet gösteren isimlerden de yararlanarak oluşturulacak olan ekip kapalı Maraş’ta yer alan tapu kayıtları, taşınır ve taşınmaz mülklerin durumu, vakıf mallarının saptanması, alt yapının durumu, çevre açısından risk taşıyan hususları içerecek kapsamlı bir envanter çalışması yapmakla ve bunu başbakan yardımcılığı ve bakanlığa raporlamakla görevlendirilecek” ifadelerini kullandı.

Çalışmaların yapılması için Bakanlar Kurulundan özel karar
Çalışmalar sonrası elde edilen veriler ışığında kapalı olan Maraş konusunda adımların atılacağını belirten Özersay, “Hükümet olarak envanter çalışması sonrası atacağımız bir sonraki adımda kapalı Maraş’ın eski sakinlerinin ve Vakıflar İdaresinin mülkiyete dair hak ve menfaatlerine halel gelmeyecek şekilde hareket edeceğiz. Hukuken Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti toprakları içerisinde askeri bölge statüsünde olan kapalı Maraş’ta oluşturulacak olan ekibin çalışma yapabilmesi için Bakanlar Kurulu özel bir karar üreterek, fiilen çalışmanın yapılmasının koşullarını hazırlayacaktır” şeklinde konuştu.
Çalışmaya gönüllü olarak katılmak isteyenlere de genel bir çağrı yapılacağını belirten Özersay, ’’Hükümet olarak önümüzdeki günlerde Cumhurbaşkanı Akıncı ve Cumhuriyet Meclisinde temsil edilen siyasi parti başkanları ile bu konuda görüş alışverişinde bulunacağız’’ dedi.

PARTNER İntiharını anbean kaydetti! Kocası TikTok'u yasaklayınca zehir içti İntiharını anbean kaydetti! Kocası TikTok'u yasaklayınca zehir içti
Öykü Arin’in ailesinden Sağlık Bakanlığı’na çağrıÖykü Arin’in ailesinden Sağlık Bakanlığı’na çağrı
Turgutlu'da ulaşıma kısa süreli yağmur engeli (2)Turgutlu'da ulaşıma kısa süreli yağmur engeli (2)
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Bikinili görüntüsüyle Bodrum'u salladı!

Bikinili görüntüsüyle Bodrum'u salladı!

İki ülkede şiddetli deprem! Tsunami uyarısı yapıldı

İki ülkede şiddetli deprem! Tsunami uyarısı yapıldı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Ekrem İmamoğlu'na tepki

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Ekrem İmamoğlu'na tepki

Son dakika: Türkiye'den ABD'nin mektubuna yanıt!

Son dakika: Türkiye'den ABD'nin mektubuna yanıt!

Athena Gökhan'dan Melih Gökçek'e sert tepki

Athena Gökhan'dan Melih Gökçek'e sert tepki

İmamoğlu-Küçükkaya görüşmesine Binali Yıldırım'dan ilk yorum

İmamoğlu-Küçükkaya görüşmesine Binali Yıldırım'dan ilk yorum

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Muhammed Mursi defnedildi

Muhammed Mursi defnedildi

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

İstanbul'da Rus ve Gürcüler arasında çatışma!

İstanbul'da Rus ve Gürcüler arasında çatışma!

Son dakika: Çanakkale Ayvacık'ta deprem

Son dakika: Çanakkale Ayvacık'ta deprem

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Son dakika! Askerlik süresini 6 aya indiren yasa teklifi kabul edildi

Askerlik sisteminde flaş gelişme!

İzmir-Ankara yolu ulaşıma kapandı

İzmir-Ankara yolu ulaşıma kapandı

Evlilik teklifi kabul edilmeyen güvenlik görevlisi intihar etti

Çok acı olay! Evlilik teklifi kabul edilmeyince...

Bakan Akar'dan ABD açıklaması: Müttefiklik ruhuna uygun hareket edilmesinden yanayız

Bakan Akar'dan ABD açıklaması

Trabzon’da HES borusu patladı: 2 kişinin cansız bedenine ulaşıldı

Trabzon’da HES borusu patladı! Acı haber geldi

2 bin 700 metre rakımda ışkın topluyorlar

2 bin 700 metre rakımda ışkın topluyorlar

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.