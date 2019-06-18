KKTC hükümetinden kapalı Maraş konusunda karar

Kapalı Maraş'ta bilimsel bir envanter çalışması yapılması için harekete geçme kararı aldıklarını belirten Özersay, "Uluslararası alanda faaliyet gösteren isimlerden de yararlanılarak oluşturulacak ekip, kapalı Maraş’ta yer alan tapu kayıtları, taşınır ve taşınmaz mülklerin durumu, Vakıf mallarının saptanması, altyapının durumu, çevre açısından risk taşıyan unsurlar gibi hususları içerecek kapsamlı bir envanter çalışması yapmakla ve bunu Başbakan Yardımcılığı ve Dışişleri Bakanlığına raporlamakla görevlendirilecek." dedi.

Türk Ajansı Kıbrıs'ın (TAK) haberine göre, Bakanlar Kurulu toplantısı sürerken basın açıklaması yapan Dışişleri Bakanı Özersay, kapalı Maraş'la ilgili alınan kararı duyurdu.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Kudret Özersay, kapalı Maraş konusunda somut bir adım atılmasının zamanının geldiğini belirterek, bu çerçevede uzman bir ekip oluşturarak bu alan içerisinde bilimsel bir envanter çalışması yapılması için harekete geçme kararı aldıklarını bildirdi.

Envanter çalışması sonucunda yapılacak raporlama sonrasında ortaya çıkacak verilere dayalı bundan böyle atılacak adımların da daha sağlıklı şekilde değerlendirilebileceğini dile getiren Özersay, "Hükümet olarak envanter çalışması ertesinde atacağımız bir sonraki adımda kapalı Maraş’ın eski sakinlerinin ve Vakıflar İdaresinin mülkiyete dair hak ve menfaatlerine halel gelmeyecek şekilde hareket edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Hukuken KKTC toprakları içerisinde askeri bölge statüsünde olan kapalı Maraş’ta oluşturulacak ekibin çalışma yapabilmesi için Bakanlar Kurulunun özel bir karar üreterek fiilen çalışmanın yapılmasının koşullarını hazırlayacağını belirten Özersay, bu çerçevede yapılacak bilimsel çalışmaya gönüllü olarak katkıda bulunmak isteyen isimlere de gelecek haftalarda genel çağrı yapılacağını kaydetti.

Özersay, "Hükümet olarak önümüzdeki günlerde, hem Sayın Cumhurbaşkanı hem de Cumhuriyet Meclisimizde temsil edilen siyasi parti başkanlarıyla bu konuda görüş alışverişinde bulunacağız.” dedi.

KKTC'nin Gazimağusa şehrine bağlı olan Maraş, 1974'te Birleşmiş Milletler (BM) Güvenlik Konseyinin aldığı karar uyarınca hem yerleşime hem de iskana kapatılmıştı.

