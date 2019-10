KKTC İkinci Cumhurbaşkanı Talat’tan Barış Pınarı Harekatı’na destek

KKTC 2’nci Cumhurbaşkanı Mehmet Ali Talat, Türkiye’nin başlattığı Barış Pınarı Harekatı ile ilgili açıklama yaptı. Talat, Türkiye’nin on yıllardır teröre ciddi kayıplar verdiğini belirterek, "Umarım 40 yıldır terörden büyük acılar yaşayan, evlatlarını kaybeden, maddi manevi kayıplar yaşayan Türkiye’nin askeri harekatı bir an önce başarıya ulaşır ve bölgedeki tüm halkların barış içinde, kardeşçe yaşamasının yolu açılır" ifadesini kullandı.

Talat, bölgede barışa olan ihtiyaca vurgu yaparak, Suriye’nin yıllardır "uzaktan" bölünmeleri kışkırtılarak, DEAŞ terörünün kabartıldığını, PKK/PYD terör hareketlerinin teşvik edildiğinin altını çizdi. Talat şu ifadeleri kullandı:

"Suriye’de yaşanan iç savaş ve otorite boşluğu, büyük devletlerin binlerce kilometre uzaktan bölünmeleri kışkırtarak önce DEAŞ terörünü kabartıp sonrasında etnik kökenli PKK/PYD terör hareketlerini teşvik etmesi, bölgemizi kan gölüne çevirdi. Umarım 40 yıldır terörden büyük acılar yaşayan, evlatlarını kaybeden, maddi manevi kayıplar yaşayan Türkiye’nin askeri harekatı bir an önce başarıya ulaşır ve bölgedeki tüm halkların barış içinde kardeşçe yaşamasının yolu açılır. Bölgemizin barışa büyük ihtiyacı var."