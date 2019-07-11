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KKTC ile koordinasyonu Fuat Oktay yürütecek

POLİTİKA HABERLERİ  | 11.07.2019 10:48 | Son Güncelleme

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından KKTC ile ilgili koordinasyon işlerini yürütmek üzere görevlendirildi

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) ile ilgili koordinasyon işlerini yürütmek üzere görevlendirildi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan imzalı kararda, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ile ilgili koordinasyon işlerini yürütmek üzere Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ın görevlendirildiği kaydedildi.

Erdoğan, Resmi Gazete'de 6 Temmuz Cumartesi günü "Kıbrıs İşlerinin Koordinasyonu" genelgesi yayımlamıştı.

Genelgede, "KKTC ile ilişkilerin bütün yönleriyle uyumlu bir şekilde yürütülmesi ve genel koordinasyonu, görevlendirilecek bir Cumhurbaşkanı Yardımcısı ya da Bakan tarafından yerine getirilecek. KKTC'nin kalkınması için girişilecek çabalara katkıda bulunmak amacıyla Türkiye'den KKTC'ye yapılacak ekonomik, mali ve teknik yardımların planlaması ve koordinasyonunu sağlamak maksadıyla Cumhurbaşkanınca görevlendirilen makam bünyesinde, 'Kıbrıs İşleri Koordinatörlüğü' oluşturulacak." ifadesi yer almıştı.

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