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"KKTC ile sağlıklı ve fonksiyonel bir iş birliği söz konusu"

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.09.2019 14:54 | Son Güncelleme

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk: - "(KKTC ile) Çok güzel, sağlıklı ve fonksiyonel bir iş birliği söz konusudur" - "Yeni eğitim ve öğretim sürecinin başladığı bu süreçte, öğretmenlerimize yönelik nasıl bir altyapı, ne tür bir iş birliği, dijital, teknolojik ve akademik projeler geliştirilebileceğini çalışıyoruz"

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Türkiye ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) arasında eğitim alanında yürütülen iş birliğine vurgu yaparak, "Çok güzel, sağlıklı ve fonksiyonel bir iş birliği söz konusudur." dedi.

Bir dizi temaslarda bulunmak üzere KKTC'de bulunan Bakan Selçuk, Hala Sultan İlahiyat Koleji'ni ziyaret etti. Bakan Selçuk'a ziyareti sırasında KKTC Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Nazım Çavuşoğlu ve Türkiye'nin Lefkoşa Büyükelçisi Ali Murat Başçeri eşlik etti.

Bakan Selçuk, koleje gelişi sırasında kendisini karşılayan öğrenci ve öğretmenlerle hatıra fotoğrafı çektirdi. Ardından öğretmenlerle bir araya gelen Bakan Selçuk ve Çavuşoğlu, değerlendirmelerde bulundu.

- "Bütün çalışanlara teşekkür ediyorum"

Bakan Selçuk, Türkiye Cumhuriyeti ve KKTC'nin eğitim ve öğretim faaliyetlerine ilişkin bilgi alışverişi ve iş birliği çalışmalarına dair bir sürecin yaşandığını söyledi.

Burada yaptıkları gezi ve çalışmaların iki ülke arasında eğitim alanındaki iş birliği protokolünün gereği olduğunu ifade eden Selçuk, bu çabaların öğretmen eğitimi, müfredat ve öğrencilerin eğitim kalitelerinin yükselmesi konularında ne tür faaliyetler yapılabilir sorusunun cevabına yönelik olduğunu anlattı.

Bakan Selçuk, KKTC'de iki gündür yaptıkları temaslardan çok olumlu neticeler elde ettiklerini belirterek, şöyle devam etti:

"Yeni eğitim ve öğretim sürecinin başladığı bu süreçte, öğretmenlerimize yönelik nasıl bir altyapı, ne tür bir iş birliği, dijital, teknolojik ve akademik projeler geliştirilebileceğini çalışıyoruz. Ayrıca öğrencilerimizin öğrenme verimlilikleri konusunda da müfredata ilişkin ne tür tedbirler alınabileceği konusunda görüş alışverişinde bulunduk. Buradaki bütün çalışmalar, Türkiye ile bağlantılı olarak, öğrenci ve öğretmen değişimi programı ile benzeri bütün çalışmalar dahil olmak üzere hepsi masaya yatırılmış durumda. Çok güzel, sağlıklı ve fonksiyonel bir iş birliği söz konusudur. Bu anlamda burada bütün çalışanlara teşekkür ediyorum."

Okullarda çalışan yönetici ile öğretmenlerin katkı ve gayretlerinin farkında olduklarının altını çizen Selçuk, onlara da ayrıca teşekkür ederek, yeni eğitim ve öğretim yılında tüm öğrencilere başarılar diledi.

- "En iyi şekilde çalışma yapmaktayız"

KKTC Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Çavuşoğlu, Bakan Selçuk'la Ankara ziyareti sırasında başlattıkları iş birliği geliştirme, eğitim ve öğretimdeki ihtiyaçları iyileştirme sürecine girdiklerini söyledi. Çavuşoğlu, dünden bu yana KKTC'de bulunan mevkidaşı Selçuk ile okulları da yerinde görerek ihtiyaçlarını tespit etmek, öğretmen ve öğrencilerle buluşarak, sohbet etmek maksatlı bir program izlediklerini kaydetti.

KKTC'de her tür okulun var olduğunu vurgulayan Çavuşoğlu, "Burası da ilahiyat anlamında eğitim veren tek okulumuzdur. Bu okulumuzda bu yıldan itibaren hem sınavla girilen yabancı dilde eğitim veren ilahiyat kolej kısmı var. Bir de Türkçe bölümünü açtık. Bu bölüme sınavsız giriliyor. KKTC ölçeğinde öğrenci sayısı yüksek olan okullarımızdan birisidir." diye konuştu.

Bakan Selçuk daha sonra sınıfları gezerek, öğretmen ve öğrencilerle sohbet etti. Hala Sultan İlahiyat Koleji Müdürü Yusuf İnanıroğlu'ndan çalışmalarla ilgili bilgi alan Bakan Selçuk, ardından beraberindekilerle cuma namazını kılmak için Hala Sultan Camisi'ne geçti.

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Anahtar Kelimeler:
Hala Sultan İlahiyat Koleji KKTC Mili Eğitim Bakanı Ziya Selçuk

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