"KKTC ile sağlıklı ve fonksiyonel bir iş birliği söz konusu"

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Türkiye ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) arasında eğitim alanında yürütülen iş birliğine vurgu yaparak, "Çok güzel, sağlıklı ve fonksiyonel bir iş birliği söz konusudur." dedi.

Bir dizi temaslarda bulunmak üzere KKTC'de bulunan Bakan Selçuk, Hala Sultan İlahiyat Koleji'ni ziyaret etti. Bakan Selçuk'a ziyareti sırasında KKTC Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Nazım Çavuşoğlu ve Türkiye'nin Lefkoşa Büyükelçisi Ali Murat Başçeri eşlik etti.

Bakan Selçuk, koleje gelişi sırasında kendisini karşılayan öğrenci ve öğretmenlerle hatıra fotoğrafı çektirdi. Ardından öğretmenlerle bir araya gelen Bakan Selçuk ve Çavuşoğlu, değerlendirmelerde bulundu.

- "Bütün çalışanlara teşekkür ediyorum"

Bakan Selçuk, Türkiye Cumhuriyeti ve KKTC'nin eğitim ve öğretim faaliyetlerine ilişkin bilgi alışverişi ve iş birliği çalışmalarına dair bir sürecin yaşandığını söyledi.

Burada yaptıkları gezi ve çalışmaların iki ülke arasında eğitim alanındaki iş birliği protokolünün gereği olduğunu ifade eden Selçuk, bu çabaların öğretmen eğitimi, müfredat ve öğrencilerin eğitim kalitelerinin yükselmesi konularında ne tür faaliyetler yapılabilir sorusunun cevabına yönelik olduğunu anlattı.