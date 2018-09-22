KKTC kara sularını ihlal eden Mısırlı beş balıkçı gözaltına alındı

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin (KKTC) Girne açıklarında izinsiz balık avlayan bir teknedeki Mısır uyruklu beş balıkçı gözaltına alındı.
Sahil Güvenlik Komutanlığı, Girne Koruçam açıklarında, KKTC kara sularında tespit edilen balıkçı teknesinin Girne Turizm Limanı'na çekildiğini bildirdi.
Yetkililer, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi bandıralı balıkçı teknesinde bulunan beş Mısır uyruklu balıkçının, KKTC kara sularına herhangi bir muhaceret işlemi yaptırmaksızın kanunsuz olarak giriş yaparak, balıkçılık faaliyetinde bulunduğunu açıkladı.
Girne Kaza Mahkemesi, zanlılar hakkında 3’er gün gözaltı kararı verdi.
KKTC Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Kudret Özersay ise konuya ilişkin sosyal medya hesabında yaptığı açıklamada, Girne Polis Müdürlüğünce KKTC kara sularına izinsiz girerek balık avlarken yakalanan teknenin mürettebatını ziyaret ettiğini ve yetkililerden bilgi aldığını duyurdu.
Mısır vatandaşı beş kişiyle tercüman aracılığıyla sohbet ettiğini belirten Özersay, "Yasalarımız çerçevesinde mahkeme haklarında karar verecek. Tekne ise şu anda Girne Limanı'na çekilmiş durumda." ifadelerini kullandı.
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