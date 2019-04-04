KKTC kara ve deniz kapılarında yeni uygulama

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetinde (KKTC) yeni hayata geçecek yüz tanıma sistemi sayesinde ülkeye yasa dışı yollarla girmek isteyenlerin ve suçluların daha hızlı bir şekilde tespit edilmesi hedefleniyor.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı ve Ulaştırma Bakanlığı, KKTC’ye turist, öğrenci ya da işçi olarak gelen kişilere bu ülkede çalışma izni olmadan çalışılamayacağını anlatmak için kara ve deniz kapılarına broşürler ve bilgi panoları ile bilgilendirme yapıyor.

KKTC Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Zeki Çeler, İçişleri Bakanı Ayşegül Baybars, Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Tolga Atakan, Uluslararası Lefkoşa Ercan Havalimanı’nda incelemeler yaptı. Üç bakan hayata geçen ve geçmesi planlanan yeni uygulamalar ile ilgili basına açıklamalarda bulundu.

İçişleri Bakanı Ayşegül Baybars Türkiye ile güvenlik iş birliği çerçevesinde KKTC giriş kapılarında yüz tanıma sisteminin hayata geçirileceğini duyururken, Çalışma Sosyal Güvenlik Bakanı Zeki Çeler ilk olarak kara ve deniz kapılarında bilgi amaçlı tanıtım broşürlerinin dağıtımına bugün itibari ile başlandığını belirtti.

Çalışma Sosyal Güvenlik Bakanı Çeler yaptığı açıklamada, üç bakanlığın ile istişare ederek oluşturduğu çalışma yaşamına ilişkin bilgilendirme formlarının deniz ve kara kapılarında ve havalimanında dağıtıldığını anlattı. Bu formlarda KKTC’de izinsiz çalışmanın yasak olduğu, çalışma amacıyla gelecek kişiler için işverenlerin kişi ülkeye girmeden önce ön izin alması gerektiği, ayrıca öğrenim amacı ile adaya gelen öğrencilerin de çalışma hayatında yer alabilmeleri için öğrenci çalışma iznine sahip olmaları gerektiği detaylı bir şekilde anlatıldı. Ülkede çalışacak kişilerin çalışma yaşamını bilmesi gerektiğinin altını çizen Bakan Çeler, aksi halde sömürülmelerinin ve emeklerinin harcanmasının söz konusu olabileceğine işaret etti.

KKTC İçişleri Bakanı Ayşegül Baybars konuşmasında, üç bakanlığın işbirliğinde oluşturulan yeni teknolojik gelişmelere uygun projelere değindi. Baybars, yapılan çalışmaların temel amacının hem ülke vatandaşlarının hem de ülkeyi ziyaret eden kişilerin huzur içinde yaşamalarını sağlamak olduğunu belirtti.