KKTC-Kırgızistan Satranç Dostluk Turnuvası sona erdi

BİŞKEK (AA) - Kırgızistan'ın başkenti Bişkek'te Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Temsilciliğinin himayesinde düzenlenen KKTC-Kırgızistan Satranç Dostluk Turnuvası ödül töreniyle sona erdi.

Türkiye'nin Bişkek Büyükelçiliği Eğitim Müşavirliği'nin katkılarıyla Anadolu Spor Kulübü'nün organizasyonundaki turnuvaya, başkentteki çeşitli okullardan 6 farklı yaş kategorisinde 40'tan fazla öğrenci katıldı.

KKTC Kırgızistan Temsilcisi Atınç Keskin, Bişkek Türk Okulu'nun ev sahipliğindeki iki günlük turnuvanın ödül töreninde yaptığı konuşmada, emeği geçenlere teşekkür etti.

Etkinliğin KKTC ile Kırgızistan arasında kardeşliği ve dostluğu pekiştirmek amacıyla yapıldığını belirten Keskin, "Satrancın her ne kadar insan zihnini geliştirici olduğu bilinse de bireyin yönetim ve karar verme duyularını hızlı hareket ettirici özelliklere sahiptir. Ülkemde satranç oyunu sevilen bir spordur. Sporcularımız başta Türkiye olmak üzere dünyadaki turnuvalarda önemli başarılar elde ediyor. Kırgızistan'da da turnuva güzel geçti. İlgi yoğundu." diye konuştu.