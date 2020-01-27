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KKTC korona virüsü için önlem aldığını duyurdu

SAĞLIK HABERLERİ  | 27.01.2020 21:38 | Son Güncelleme

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Sağlık Bakanlığı, korona virüsünün KKTC’ye girmesine engel olabilmek için çalışma başlatıldığını duyurdu.Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Sağlık Bakanlığı, Çin’in Wuhan kentinde ortaya çıkarak diğer dünya ülkelerine yayılan ölümcül korona virüsü için ülke genelinde tedbirler alındığını duyurdu.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Sağlık Bakanlığı, korona virüsünün KKTC’ye girmesine engel olabilmek için çalışma başlatıldığını duyurdu.
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Sağlık Bakanlığı, Çin’in Wuhan kentinde ortaya çıkarak diğer dünya ülkelerine yayılan ölümcül korona virüsü için ülke genelinde tedbirler alındığını duyurdu. Sağlık Bakanlığı konuya ilişkin toplantı düzenlendiğini açıklarken, KKTC Sağlık Bakanı Ali Pilli’nin başkanlığında yapılan toplantıda Ercan Havalimanı’na termal kamera ve izolasyon odası kurulması için çalışmalar başlatılması kararı alındığını bildirdi. Toplantının ardından izolasyon odasının kurulması için yer tespiti yapıldı ve hazırlıklara başlandı.
Yarın KKTC Sağlık Bakanlığı’nda Bulaşıcı Hastalıklar Yasası kapsamında komite toplantısı gerçekleştirilecek. Toplantıya devlet makamlarının yanı sıra Yakın Doğu Üniversitesi’nden enfeksiyon hastalıkları uzmanları da katılım sağlayacak.

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