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KKTC'li Bakan Özersay içerideyken, ortalık savaş alanına döndü

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.02.2019 13:18 | Son Güncelleme

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde (KKTC), gece kulübü ruhsatının iptal edildiğini söyleyen bir vatandaş, KKTC Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Özersay’ın vatandaşlarla görüştüğü kahvehanenin camını kırdı.

KKTC'li Bakan Özersay içerideyken, ortalık savaş alanına döndü

Olay dün 20:00 sıralarında Güzelyurt İlçesi’ne bağlı Bostancı’da meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Bakan Özersay ve yanındaki 3 milletvekili, dün akşam bir kahvehanede vatandaşlarla bir araya geldi. Bu sırada bakanın yanına gelen Taşkın Güneş adlı vatandaş, gece kulübü ruhsatının haksız yere iptal edildiğini söyleyerek yardım istedi. Bakan da durumun hukuki bir sonuç olduğunu söyledi; ardından Güneş kahvehaneden ayrıldı.

Bakan ve beraberindekiler, yine vatandaş buluşması kapsamında bir başka kahvehaneye gitti. İlk konuşmada aldığı yanıttan memnun olmayan Güneş, kahvehanenin önüne gelerek haksızlığa uğradım diye bağırarak, bakan ve beraberindekilerin içeride olduğu kahvehanenin camlarını kırdı. Dışarıdaki sandalyeleri cama atarak, camları kıran saldırgan ardından kaçtı. Saldırıda cam kenarında oturan bir vatandaş hafif yaralandı. Saldırgan bir saat sonra polis tarafından gözaltına alındı.

BAKAN'DAN İLK AÇIKLAMA

Bakan Özersay, yaptığı açıklamada "Herkes bu ülkede hukukun olduğunu bilecek, ona göre hareket edecek. Taşkın Güneş, gece kulübü izni iptal edilen bir kişi. Benimle konuştu. Ben de hukuk vurgusu yaptım. Öğrendiğimiz kadarıyla Güneş alkol aldıktan sonra ikinci olarak gittiğimiz mekanın dışına geldi ve kahvehaneye saldırdı. Bu kişisel bir saldırı değildir. Daha önce de İçişleri Bakanımız tehdit edilmişti, o zaman olduğu gibi şimdi de birileri kendini kaybedip şiddete veya tehdide başvurdu diye yılacak değiliz. Kimse hukukun üstünde değildir" dedi.

NE OLMUŞTU?

KKTC’de İçişleri Bakanı Ayşegül Baybars, bazı gece kulüplerinin izinlerini iptal etmiş; aralarında Taşkın Güneş’in de bulunduğu gece kulübü sahipleri de İçişleri Bakanlığı önünde eylem yapmış ve Bundan sonra olacaklardan Aybars sorumludur demişlerdi. (DHA)

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KKTC Dışişleri Bakanı Özersay Kıbrıs kahvehane

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Akıllı olun vallahi Reis bi gelirse oraya ne gece kulübü ne bar mar ne kumarhane kalır dümdüz eder hepinizi rumlar bile terk eder adayı
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