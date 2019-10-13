KKTC Lideri Akıncı’dan Eleştiri: ‘Adına Barış Desek De Kan Akıyor’ 

Türk Silahlı Kuvvetleri’nin Suriye’nin kuzeyinde başlattığı Barış Pınarı Harekatı, beşinci gününe girerken operasyona yönelik uluslararası tepkiler artarak devam ediyor.
Ancak Türkiye’ye yönelik en beklenmedik eleştiri, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı’dan geldi.
Adada kendisini Barış Pınarı Harekatı hakkında sessiz kalmakla suçlayanların kendi politik amaçları olduğunu söyleyen KKTC Cumhurbaşkanı, Türkiye’nin terör belasından kurtulmasını istediğini belirtirken Ankara’nın Şam’la diyalog kurmasını diledi.
Akıncı: ‘‘Suriye’de akan kan akmaya devam ederse barışa ulaşmak mümkün olmaz’’
2020 yılının ilkbaharında yapılması beklenen Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde yeniden aday olacak Mustafa Akıncı, ‘‘Benim inancım Suriye topraklarının artık neredeyse onuncu yılına girmekte olan savaşa doyduğu noktasındadır. On yıldır akan kan bundan böyle de akmaya devam ederse barışa ulaşmak mümkün olmayacaktır. Bana göre Türkiye’nin mutlu ve huzurlu geleceği Türkü, Kürdü, Arabı ve Türkmeniyle tüm bölge halklarının diyalog içinde inşa edecekleri bir düzenle mümkün olacaktır. Suriye’nin toprak bütünlüğü içinde kendi sınırlarına sahip çıkabileceği ve Türkiye’nin de kendi sınırlarını güvende hissedebileceği bir durumun yaratılması gerekiyor. Bunun için kanımca Türkiye’yle Suriye arasında en erken zamanda ilişkilerin yeniden tesis edilmesinin büyük yararı olacaktır. Bunun da ötesinde Türkiye’nin Mısır dahil diğer bölge ülkeleriyle bozulan ilişkilerinin de düzeldiğini görmek en büyük dileğimdir. AB ile kavgalı değil işbirliği içinde bir Türkiye herkes için daha iyi olacaktır’’ dedi.
‘‘1974’te biz adına Barış Harekatı desek de bu bir savaştı şimdi Barış Pınarı desek de akan su değil kandır’’
72 yaşındaki Kıbrıslı Türk lider, Türkiye’nin 1974 yılında gerçekleştirdiği Kıbrıs Barış Harekatı gibi Barış Pınarı Harekatı’nın da barış kelimesini içermekle birlikte aslında savaş olduğunu vurguladı.
Akıncı, ‘‘1974 yılında 27 yaşındayken, faşist Yunan cuntasının neden olduğu Türkiye’nin askeri harekatında ben de her genç Kıbrıslı Türk gibi görev aldım. Lefkoşa’da Dereboyu’ndaki savaşta arkadaşlarım yanımda şehit düştüler; pek çoğumuz gibi ben de savaşın ne demek olduğunu yaşayarak öğrendim. Bu nedenle savaşın acılarını hiçbir toplumun yaşamasını istemem. Türk, Kürt, Arap hiçbir çocuğun burnunun kanamasını arzulayamam. Daha önce de söyledim 1974’te biz adına Barış Harekatı desek de bu bir savaştı ve akan da kandı. Şimdi Barış Pınarı desek de akan su değil kandır. Bu nedenle bir an önce diyalog ve diplomasinin devreye girmesi en büyük dileğimdir’’ diye konuştu.
Fuat Oktay: ‘Akıncı’nın yaklaşımı kalpleri her zaman Türkiye ile atan Kıbrıs Türk halkının vicdanında mahkum olacaktır’
KKTC Cumhurbaşkanı’nın açıklamalarına yanıt, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay’dan geldi. Akıncı’nın sözlerinin tarih bilgisinden ve bilincinden yoksun olduğunu belirten Fuat Oktay, KKTC Cumhurbaşkanı’nı kınadı.
Cumhurbaşkanı Yardımcısı, ‘‘Akıncı'nın bu açıklaması Boğaz şehitliğinde koyun koyuna yatan mücahit ve Mehmetçiklerimizin kemiklerini sızlatmıştır. Barış Pınarı operasyonunun, eli kanlı terör örgütü PKK/PYD'ye karşı bölgenin istikrarı için gerçekleştiğini görmezden gelen Akıncı'yı esefle kınıyorum. 1974 Kıbrıs Barış Harekatı’nda, bölgeye barış ve huzurun getirilmesi amacıyla yapılan kahraman ordumuzun mücadelesiyle bugün Suriye’de Barış Pınarı harekatı ile verdiğimiz mücadele aynı ruhla yapılmaktadır. Bu talihsiz açıklamanın Kıbrıs Türkü'nün görüşünü yansıtmadığına inanıyorum. Ülkemizin yürüttüğü haklı mücadeleyi hiçe sayan bu yaklaşım, kalpleri her zaman Türkiye’yle atan Kıbrıs Türk halkının vicdanında mahkum olacaktır’ dedi.
Ömer Çelik: ‘Açıklamalar Akıncı için kara lekedir, böyle bir sorumsuzlukla o makam yan yana durmaz’
Adalet ve Kalkınma Partisi Sözcüsü Ömer Çelik de Twitter hesabından yaptığı açıklamada KKTC Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı’nın sözlerinin makamına yakışmadığını ifade etti.
Çelik, ‘‘KKTC Cumhurbaşkanı Akıncı’nın Barış Pınarı Harekatı’mıza karşı yaptığı açıklama basiretsizlik ve saygısızlıktır. Türkiye’yi terör örgütleriyle diyaloga davet etmek, Cumhurbaşkanı sıfatını taşıyan birine yakışmaz. Böyle bir sorumsuzlukla o makam yan yana durmaz. Barış Pınarı Harekatı bir cinayet şebekesi olan terör örgütüne karşı yapılıyor. Sayın Akıncı terör örgütüne karşı tek bir cümle kuramıyor ama teröre karşı mücadelemizi eleştiriyor. Bu açık bir saygısızlıktır Bu açıklamaları kınıyoruz. KKTC’deki kardeşlerimizi temsil etmeyen bu açıklamalar Akıncı için kara lekedir’’ dedi.
KKTC Başbakanı: ‘‘Dualarımız Türk Silahlı Kuvvetleri içindir’’
KKTC Başbakanı Ersin Tatar ise harekatın ilk günü yaptığı açıklamada ‘‘Türkiye’nin kendisine yönelik terör tehdidini ortadan kaldırmak , Suriye’de güvenli bölge oluşturmak için düzenlediği Barış Pınarı askeri harekatı başlamıştır. Kıbrıs Türk’ü daima olduğu gibi Türkiyemizin yanındadır. Dualarımız Türk Silahlı Kuvvetlerimiz içindir’’ diyerek operasyona destek vermişti.
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