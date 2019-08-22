KKTC Maliye Bakanı Amcaoğlu, mutfak önlüğü giyip turşu kurdu

ANKARA'da '2.Uluslararası Coğrafi İşaretli Ürünler Zirvesi' ile '14.Uluslararası Çubuk Turşu ve Kültür Festivali'nin tanıtım programına katılan Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Maliye Bakanı Olgun Amcaoğlu ve protokol üyeleri, mutfak önlüğü ve aşçı kepi takarak turşu kurdu.

Ankara Ticaret Odası'nca (ATO), 19-21 Eylül tarihlerinde düzenlenecek 2.Uluslararası Coğrafi İşaretli Ürünler Zirvesi ile 5-8 Eylül tarihleri arasında organize edilecek 14.Uluslararası Çubuk Turşu ve Kültür Festivali hakkında bilgilendirme toplantısı yapıldı. ATO binasındaki toplantıya, KKTC Maliye Bakanı Olgun Amcaoğlu, Çubuk Kaymakamı Uğur Sezer, Çubuk Belediye Başkanı Baki Demirbaş, ATO Başkanı Gürsel Baran ve bazı milletvekilleri ile çok sayıda davetli katıldı.

Toplantıda konuşan Çubuk Belediye Başkanı Baki Demirbaş, düzenlenecek olan festival sayesinde hem ilçelerinin tanıtılacağını hem de coğrafi işaret belgesi olan çubuk turşusunun satış ve kapasite artırımının sağlanacağını söyledi. ATO Başkanı Gürsel Baran ise coğrafi işaret konusuna dikkat çekmek istediklerini belirterek, bir fikri mülkiyet hakkı ve resmi bir kalite işareti olan coğrafi işaretin, ürüne pazarlama gücü kattığını söyledi.