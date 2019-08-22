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KKTC Maliye Bakanı Amcaoğlu, mutfak önlüğü giyip turşu kurdu

GÜNCEL HABERLERİ  | 22.08.2019 16:06 | Son Güncelleme

ANKARA'da '2.Uluslararası Coğrafi İşaretli Ürünler Zirvesi' ile '14.Uluslararası Çubuk Turşu ve Kültür Festivali'nin tanıtım programına katılan Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Maliye Bakanı Olgun Amcaoğlu ve protokol üyeleri, mutfak önlüğü ve aşçı kepi takarak turşu kurdu.

İrfan ÖZŞEKER- Merve ELMACI/ANKARA, (DHA) - ANKARA'da '2.Uluslararası Coğrafi İşaretli Ürünler Zirvesi' ile '14.Uluslararası Çubuk Turşu ve Kültür Festivali'nin tanıtım programına katılan Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Maliye Bakanı Olgun Amcaoğlu ve protokol üyeleri, mutfak önlüğü ve aşçı kepi takarak turşu kurdu.

Ankara Ticaret Odası'nca (ATO), 19-21 Eylül tarihlerinde düzenlenecek 2.Uluslararası Coğrafi İşaretli Ürünler Zirvesi ile 5-8 Eylül tarihleri arasında organize edilecek 14.Uluslararası Çubuk Turşu ve Kültür Festivali hakkında bilgilendirme toplantısı yapıldı. ATO binasındaki toplantıya, KKTC Maliye Bakanı Olgun Amcaoğlu, Çubuk Kaymakamı Uğur Sezer, Çubuk Belediye Başkanı Baki Demirbaş, ATO Başkanı Gürsel Baran ve bazı milletvekilleri ile çok sayıda davetli katıldı.

Toplantıda konuşan Çubuk Belediye Başkanı Baki Demirbaş, düzenlenecek olan festival sayesinde hem ilçelerinin tanıtılacağını hem de coğrafi işaret belgesi olan çubuk turşusunun satış ve kapasite artırımının sağlanacağını söyledi. ATO Başkanı Gürsel Baran ise coğrafi işaret konusuna dikkat çekmek istediklerini belirterek, bir fikri mülkiyet hakkı ve resmi bir kalite işareti olan coğrafi işaretin, ürüne pazarlama gücü kattığını söyledi.

ÇUBUK TURŞUSU KURDULAR

KKTC Maliye Bakanı Olgun Amcaoğlu da, "Bir maliye bakanı olarak yatırımın ne olduğunu, küçük ölçekli işletmelerin böyle ülke genelinde tescillere devam ettiği sürece yurt dışındaki kazanımlarını devam ettirmek ve ülkenin temsiliyetini daha ileriye taşımak noktasında ne anlama geldiğini bilen bir kişi olarak çok büyük bir önem arz ettiğini ifade etmek istiyorum. Bizler de izolasyon altında yaşayan bir ülkenin insanları olarak, tescilin ne anlama geldiğini, kimliğin ne anlama geldiğini, ticari anlamda bir ürünün tescil edilerek o kültürün ve imalat edilen ürünün dünyaya tanıtılarak ülkesine gelir anlamında ne kadar katkı sağladığını bilebiliyoruz ve bunları çok önemsiyoruz. Çubuk Belediyesi’nin Turşu ve Kültür Festivali'ni çok önemli görüyorum, sizleri tebrik ediyorum" dedi.

Konuşmaların ardından mutfak önlüğü ve aşçı kepi takan Bakan Amcaoğlu ile protokol üyeleri, Çubuk turşusu hazırladı.

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