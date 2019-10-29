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KKTC Maliye Bakanı Amcaoğlu’ndan 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı mesajı

GÜNCEL HABERLERİ  | 29.10.2019 09:48 | Son Güncelleme

KKTC Maliye Bakanı Olgun Amcaoğlu yayınladığı 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı mesajında, KKTC ve Kıbrıs Türk halkının Anavatan Türkiye Cumhuriyeti’nin izinde, Atatürk’ün ilkeleri ışığında, geleceğe inanç, gayret ve kararlılıkla yürüdüğünü söyledi.KKTC Maliye Bakanı Olgun Amcaoğlu, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla mesaj yayınladı.

KKTC Maliye Bakanı Olgun Amcaoğlu yayınladığı 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı mesajında, KKTC ve Kıbrıs Türk halkının Anavatan Türkiye Cumhuriyeti’nin izinde, Atatürk’ün ilkeleri ışığında, geleceğe inanç, gayret ve kararlılıkla yürüdüğünü söyledi.
KKTC Maliye Bakanı Olgun Amcaoğlu, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla mesaj yayınladı. Amcaoğlu mesajında, Kurtuluş Savaşı’nın cumhuriyet ile taçlandırıldığı gün ve Türk tarihinin en önemli dönüm noktası olan Türkiye Cumhuriyeti’nin ilanının 96. yıl dönümünü bu yıl da büyük bir coşku ile kutladıklarını söyledi. Amcaoğlu, esarete ve dayatmalara rıza göstermeyen Türk milletinin, istiklaline ve istikbaline kasteden işgalcilere karşı başlattığı Kurtuluş Savaşı’nı, tarihte benzeri görülmemiş bir kahramanlıkla zaferle taçlandırdığına işaret ederek, “Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün ‘Egemenlik kayıtsız şartsız milletindir’ ilkesiyle perçinlediği, Türkiye Cumhuriyeti’nin 96. yaşı kutlu olsun” dedi. KKTC Maliye Bakanı Olgun Amcaoğlu mesajında şu ifadeleri kullandı:
“KKTC ve Kıbrıs Türk Halkı olarak bizler de Anavatan Türkiye Cumhuriyeti’nin izinde, Atatürk’ün ilkeleri ışığında geleceğe inanç, gayret ve kararlılıkla yürümekteyiz. Bu düşüncelerle, Büyük Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü, silah arkadaşlarını ve aziz şehitlerimizi rahmet, minnet ve saygıyla anıyoruz. Bayramımız kutlu olsun.”

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