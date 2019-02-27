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KKTC Maliye Bakanı Denktaş’tan desantralizasyon açıklaması

POLİTİKA HABERLERİ  | 27.02.2019 17:50 | Son Güncelleme

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Maliye Bakanı Serdar Denktaş son dönemlerde Güney Rum Kesimi’nin gündeminde olan ‘desantralizasyon’ meselesi hakkında açıklamada bulundu.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Maliye Bakanı Serdar Denktaş son dönemlerde Güney Rum Kesimi’nin gündeminde olan ‘desantralizasyon’ meselesi hakkında açıklamada bulundu. Yerinden yönetim olarak bilinen desantralizasyon fikrine sıcak baktıklarını belirten Denktaş, “Desantralizasyonda ciddiyseniz buyurun buradan tartışalım” dedi.
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Maliye Bakanı Serdar Denktaş, Maliye Bakanlığı tarafından gerçekleştirilen ‘Yaşam Kalitesi ve Varlık Araştırmaları’nın sunum toplantısına katılarak, Kıbrıs meselesi hakkında açıklamalarda bulundu. Son dönemde Güney Rum Kesimi’nin gündeminde olan ‘desantralizasyon’ meselesi hakkında açıklamada bulunan Denktaş, Rum toplumu ve Rum Yönetimi Lideri Nikos Anastasiadis’e “Desantralizasyonda ciddiyseniz buyurun buradan tartışalım” çağrısı yaptı.

“Benim kişisel ülküm demokratik ve egemen bir Kıbrıs Türk halkıdır”
“Benim kişisel ülküm tabii ki, tanınmış devletine sahip; özgür, demokratik ve egemen bir Kıbrıs Türk halkıdır” diyen Denktaş, bunun gerçekleşmesi için ne geçmişte, ne de şu an böyle bir çalışma olduğunu belirtti.
Ne kendisinin ne de partisinin federal yönetim yanlısı olduğunu belirten Denktaş "Ne ben, ne de partim Kıbrıs sorunun çözümü açısından ‘federalist’ değiliz. Federal düzeni ideolojik bir saplantı haline hiç getirmedik, getirmeyeceğiz de. Bizim için önemli olan Kıbrıs Türk halkının egemenliği, özgürlüğü, demokrasisi ve uluslararası toplumun ve hukukun parçası olmasıdır. Kıbrıs Türklerinin siyasi eşitliğini ve özgürlüğünü sağlayan, geleceğini tehditlere karşı güvence altına alan, egemenliğinin iki halktan kaynaklandığı federal bir çözüme DP hayır demez. Sorun Kıbrıs Rumlarının bunu hiç bir zaman istemedikleri, böylesi bir çözümü içselleştirememeleriyle ilgilidir” ifadelerini kullandı.

Son günlerin popüler tartışması desantralizasyon
Serdar Denktaş, yerel yönetim olarak bilinen desantralizasyon tartışmaları hakkında ise bununla ilgili bir sıkıntılarının olmadığını, tam aksine, merkezi güçlü bir federasyon yerine desantralizasyonu tercih ettiklerini vurguladı.
Serdar Denktaş, gerek Kıbrıslı Türklerin, gerekse Kıbrıslı Rumların kendi meclislerinin zaten olduğunu; yerinden yönetim prensibine bağlı olarak bu meclislerin iki bölgenin vatandaşlarının demokratik temsiliyetini sağladığını; bunlara ek olarak sadece bir Federal Senato’nun yeterli olacağını söyledi. Denktaş, “Hem masraftan kurtuluruz, hem yerinden demokrasiye daha yakın oluruz hem de olası bir çatışma ve gerginlik alanından kurtulmuş oluruz” dedi.

“Desantralizasyonda ciddiyseniz buyurun buradan tartışalım”
Serdar Denktaş, bu mekanizmanın detaylarına ileride bir başka toplantıda girebileceklerini ama bu kadarının da buradan Rum toplumuna ve Anastasiadis’e mesaj vermesine yeteceğini belirterek, “Desantralizasyonda ciddiyseniz, buyurun buradan tartışalım. Ancak daha önce yaptığı sayısız açıklamaları da dikkate alırsak, Anastasiades’in bizim Birleşmiş Milletler(BM) parametrelerine bağlı olarak kurgulayıp görüşmeye çalıştığımız modele yaklaşmasını beklemek, sadece kendimizi değil, toplumumuzu da kandırmak olur” ifadelerini kullandı.
Serdar Denktaş, “Dış konjonktürde Anastasiades’i sıkıştıracak önemli bir değişiklik olmazsa, gerek o gerekse yerine kim gelirse gelsin 1960’tan beridir inandıkları doğrular ve hedefleri konusunda pozisyon almaya devam edeceklerdir” dedi.

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