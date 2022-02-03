KKTC Maliye Bakanlığının elektriği borç nedeniyle kesildi! Bakan Oğuz: Fatura gelmedi

KKTC'de Ekonomi ve Enerji Bakanlığı ile Maliye Bakanlığı arasındaki elektrik alacağı nedeniyle Maliye Bakanlığında 2 gündür elektriklerin kesik olduğu belirtildi.

"FATURA GELMEDİ BU POPÜLİST BİR HAREKET"

Maliye Bakanı Dursun Oğuz yaptığı açıklamada, Maliye Bakanlığının elektriğinin KIBTEK’İ idare eden Elektrik Sendikası (EL-SEN) tarafından yasal olmayan bir şekilde kesildiğini ifade etti. Oğuz, Ekonomi ve Enerji Bakanlığına bağlı elektrik kurumu üzerinden Maliye Bakanlığına herhangi bir fatura gelmediğini ve elektriğin kesilmesinin tamamıyla popülist bir hareket olduğunu söyledi.

Bakan Oğuz, Maliye Bakanlığının üzerine düşen yükümlülükleri yerine getirmesine rağmen KIBTEK’in tek taraflı hazırladığı bir ödeme planı ile bakanlığın borcu olduğunu ifade ettiğini aktararak, söz konusu borcun bakanlığa fatura edilmediğini açıkladı. (İHA)

